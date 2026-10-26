Ҷаласаи чорҷонибаи Эрон, Покистон, Туркия ва Арабистони Саудӣ оғоз ёфт

Ба гузориши хабаргузории Абна, ҷаласаи чорҷониба бо пешниҳоди Покистон ва бо мусоидат ва ҳамроҳии Ҷумҳурии Исломии Эрон оғоз ёфт.
Сарлашкар Муҳсин Ризоӣ, котиби Шӯрои олии амнияти миллии кишвари мо, мизбони ин ҷаласа аст ва Осим Мунир, фармондеҳи артиши Покистон, Холид бин Салмон, вазири мудофиаи Арабистони Саудӣ ва Иброҳим Калин, роҳбари ниҳоди иттилоотии Туркия, намояндагони ин се кишвар мебошанд.
Амнияти минтақавӣ, оқибатҳои таҷовузи низомӣ, идомаи таҷовузҳо ва кӯмак ба мардуми мазлуми Фаластин ва Лубнон аз ҷумлаи меҳварҳои гуфтугӯ дар ин ҷаласа унвон шудаанд.
26 Октябр 2026 - 19:03
News ID: 1882901
Source: ABNA
Ҷаласаи чорҷониба бо пешниҳоди Покистон ва бо мусоидат ва ҳамроҳии Ҷумҳурии Исломии Эрон оғоз ёфт.
Ба гузориши хабаргузории Абна, ҷаласаи чорҷониба бо пешниҳоди Покистон ва бо мусоидат ва ҳамроҳии Ҷумҳурии Исломии Эрон оғоз ёфт.
Your Comment