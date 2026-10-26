Бақоӣ: Мо дар ҳолати ҷанг ҳастем ва дар дифоъ аз худ таъхир намекунем

Ба гузориши хабарнигори Абна, Исмоил Бақоӣ, сухангӯи Вазорати корҳои хориҷӣ, дар нишасти хабарӣ ҳафтаинаи худ бо ишора ба таҳаввулоти дипломатии ахир изҳор дошт: Дар бораи минтақа ва дар айни ҳол Ҷумҳурии Исломии Эрон мо бо қудрат ва хирад вазъиятро назорат мекунем ва худро барои ҳар ҳодиса омода кардаем.
Дар бораи интихоботи Кнесет дар Исроил ва фазосозӣ аз ҷониби мақомоти исроилӣ дар бораи эҳтимоли амали пешгирикунандаи Эрон барои халал расондан ба раванди баргузории ин интихобот изҳор дошт: Фикр намекунам, ки дар он ҷо интихоботе бошад. Дар он ҷо рақобат байни бандаҳои мухталиф барои содир кардани шарри бештар аст ва мусобиқа байни шахсони мухталиф аст ва муҳимтарин шиорашон ин аст, ки ман метавонам бештар аз ту ҷиноят ва одамкушӣ содир кунам. Барои мо фарқ намекунад, ки кӣ сарвари режимеро ба даст мегирад, ки таърихаш нишон медиҳад барои минтақаи мо ҷузъ хушунат ва куштор чизе надорад. Режим дар амалиётҳои парчами дурӯғ хеле моҳир аст.
Дар амалӣ намудани ҳаққи зотии дифоъ таъхир намекунем
Бақоӣ идома дод: Нерӯҳои мусаллаҳи боқудрати Эрон дар дифоъ аз Эрон ҳеҷ шакке надоранд. Мо дар ҳолати ҷанг ҳастем ва ҳатман дар амалӣ намудани ҳаққи зотии дифоъ таъхир намекунем.
Сухангӯи Вазорати корҳои хориҷӣ гуфт: Нерӯҳои мусаллаҳи боқудрати Эрон дар дифоъ аз Эрон ҳеҷ шакке надоранд. Мо дар ҳолати ҷанг ҳастем ва ҳатман дар амалӣ намудани ҳаққи зотии дифоъ таъхир намекунем.
Ба гузориши хабарнигори Абна, Исмоил Бақоӣ, сухангӯи Вазорати корҳои хориҷӣ, дар нишасти хабарӣ ҳафтаинаи худ бо ишора ба таҳаввулоти дипломатии ахир изҳор дошт: Дар бораи минтақа ва дар айни ҳол Ҷумҳурии Исломии Эрон мо бо қудрат ва хирад вазъиятро назорат мекунем ва худро барои ҳар ҳодиса омода кардаем.
Your Comment