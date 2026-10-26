Салимӣ: Посухи Эрон ба ҳар гуна таҷовузи душман қатъӣ ва пушаймонкунанда хоҳад буд

Ҳуҷҷатулислом Алиризо Салимӣ дар гуфтугӯе дар бораи вокуниши Ҷумҳурии Исломии Эрон ба ҳар гуна таҳдид ва амали низомӣ аз ҷониби Амрико ва режими сионистӣ изҳор кард: Мо ба таври возеҳ эълом мекунем, ки бархӯрди Ҷумҳурии Исломии Эрон бо ҳар гуна таҷовузи душман қатъӣ ва пушаймонкунанда хоҳад буд.
Миллати Эрон дар баробари таҳдидҳои душман ақибнишинӣ намекунад
Ӯ бо таъкид бар тавонмандиҳои Эрон ва инсиҷоми миллӣ дар баробари таҳдидҳои хориҷӣ афзуд: Амрикоиҳо тавон муқобила бо миллати муттаҳид ва муттафиқи Эронро надоранд ва набояд тасаввур кунанд, ки бо таҳдид, фишор ё амали низомӣ метавонанд иродаи миллати Эронро таҳти таъсир қарор диҳанд. Ҷумҳурии Исломии Эрон дар баробари ҳар гуна таҷовуз ба хоки худ, мутаносиб бо шароит ва моҳияти амали душман, вокуниши ҷиддӣ нишон хоҳад дод ва иҷоза нахоҳад дод, ки таҷовузгарон бе пардохти ҳазина аз амалҳои худ гузаранд.
Узви ҳайати раёсати Шӯрои исломии маҷлис бо ишора ба ҳар гуна эҳтимоли таҷовузи низомӣ ба Эрон, аз ҷумла ҳамла ба кӯҳи Каланг, тасреҳ кард: Ҳар гуна таҷовуз ба Эрон, аз ҷумла ҳамла ба кӯҳи Каланг, бо вокунишҳои шадид ва посухҳои дардовари Ҷумҳурии Исломии Эрон ба душманон рӯбарӯ хоҳад шуд. Ин масъала бояд барои тарафи муқобил комилан равшан бошад, ки ҳар амали хусуматнок алайҳи Эрон паёмадҳои худро ба дунбол хоҳад дошт ва масъулияти оқибатҳои чунин тасмимҳо бар дӯши касонест, ки оғозгари таҷовуз бошанд.
Узви ҳайати раёсати маҷлис бо таъкид бар омодагии Эрон барои посух ба ҳар гуна таҷовузи душман гуфт: Дар сурати ҳамла ба кишвари мо, манфиатҳои Амрико дар ҳар нуқтаи ҷаҳон ҳадафи қонунии мо ҳисобида хоҳад шуд.
Ҳуҷҷатулислом Алиризо Салимӣ дар гуфтугӯе дар бораи вокуниши Ҷумҳурии Исломии Эрон ба ҳар гуна таҳдид ва амали низомӣ аз ҷониби Амрико ва режими сионистӣ изҳор кард: Мо ба таври возеҳ эълом мекунем, ки бархӯрди Ҷумҳурии Исломии Эрон бо ҳар гуна таҷовузи душман қатъӣ ва пушаймонкунанда хоҳад буд.
Your Comment