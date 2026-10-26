Мақоми олии Эрон: Дар бораи барномаи ҳастаӣ гуфтушунид намекунем

Ба гузориши хабаргузории Абна бо истинод ба Ал-Араби Ал-Ҷадид, як мақоми олии Эрон дар мусоҳиба бо хабаргузории Reuters таъкид кард, ки Эрон пеш аз он ки Амрико ба талаботи худ посух диҳад, дар бораи барномаи ҳастаии худ гуфтушунид нахоҳад кард.
Ин мақоми олии Эрон инчунин тасреҳ кард, ки ҷаласаи Теҳрон бо ҳузури кишварҳои узви паймони Макка ба баҳс дар бораи барномаи ҳастаии Эрон нахоҳад пардохт.
Ҷаласаи чорҷонибаи Теҳрон бо пешниҳоди Покистон ва бо мусоидат ва ҳамроҳии Ҷумҳурии Исломии Эрон бегоҳи имрӯз душанбе оғоз ёфт.
Сарлашкар Муҳсин Ризоӣ, котиби Шӯрои олии амнияти миллии кишвари мо, мизбони ин ҷаласа аст ва Осим Мунир, фармондеҳи артиши Покистон, Холид бин Салмон, вазири мудофиаи Арабистони Саудӣ ва Иброҳим Калин, роҳбари ниҳоди иттилоотии Туркия, намояндагони ин се кишвар мебошанд.
Амнияти минтақавӣ, оқибатҳои таҷовузи низомӣ, идомаи таҷовузҳо ва кӯмак ба мардуми мазлуми Фаластин ва Лубнон аз ҷумлаи меҳварҳои гуфтугӯ дар ин ҷаласа унвон шудаанд.
Як мақоми олии Эрон дар мусоҳиба бо Reuters таъкид кард, ки дар ҷаласаи чорҷонибаи Теҳрон дар бораи барномаи ҳастаии Эрон баҳс нахоҳад шуд.
Ба гузориши хабаргузории Абна бо истинод ба Ал-Араби Ал-Ҷадид, як мақоми олии Эрон дар мусоҳиба бо хабаргузории Reuters таъкид кард, ки Эрон пеш аз он ки Амрико ба талаботи худ посух диҳад, дар бораи барномаи ҳастаии худ гуфтушунид нахоҳад кард.
Your Comment