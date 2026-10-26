Созмони ҳамкории исломӣ хостори амалҳои амалӣ аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ дар бораи Ғазза шуд

Ба гузориши хабаргузории Абна, Исмоил Валд Шайх Аҳмад, дабири кулли Созмони ҳамкории исломӣ, дар гуфтугӯ бо хабаргузории Анатолия дар ҳошияи нӯҳумин конференсияи миёнаравӣ дар Истанбул, бо ишора ба бадшавии вазъи инсонӣ дар Ғазза изҳор дошт: Вақте расидааст, ки ҷомеаи байналмилалӣ аз изҳороти холис гузашта, амалҳои амалиро дар рӯзнома қарор диҳад. Ман фикр мекунам, ки нуқтаи хуб дар ин масъала вуҷуди иҷмои ҷаҳонӣ аст.
Дабири кулли Созмони ҳамкории исломӣ сипас таъкид кард: Мақомоти фаластинӣ ва шахсони дорои таҷрибаи миёнаравӣ дар ҷой андешаҳои худро дар ин конференсия мубодила карданд. Ҷаҳон, хусусан Шарқи Миёна (Осиёи Ғарбӣ), дар ҳоли ҳозир бо буҳронҳои зиёд рӯбарӯ аст.
Ӯ минбаъд таъкид кард: Муноқишаҳо танҳо дар мизи гуфтушунид ҳал карда мешаванд ва масъала на танҳо ҳалли муноқиша, балки пешгирии он аст. Дипломатия бояд ҳамчун воситаи пешгирии муноқишаҳо истифода шавад. Расидан ба созиш байни тарафҳо ба танҳоӣ кофӣ нест; иҷрои созишҳо бояд пайгирӣ шавад ва решаҳои муноқишаҳо баррасӣ гарданд.
Исмоил Валд Шайх Аҳмад бо таъкид бар он ки вазъи инсонӣ дар Ғазза хеле вазнин аст, ба тағзияи нокифоя, мушкилоти дастрасӣ ба кӯмакҳои башардӯстона ва мушкилоти молии муассисаҳои кӯмакрасон ишора кард.
Дабири кулли Созмони ҳамкории исломӣ эълон кард: Вақте расидааст, ки ҷомеаи байналмилалӣ аз суханони холис дар бораи Ғазза гузашта, амалҳои амалиро дар рӯзнома қарор диҳад.
Ба гузориши хабаргузории Абна, Исмоил Валд Шайх Аҳмад, дабири кулли Созмони ҳамкории исломӣ, дар гуфтугӯ бо хабаргузории Анатолия дар ҳошияи нӯҳумин конференсияи миёнаравӣ дар Истанбул, бо ишора ба бадшавии вазъи инсонӣ дар Ғазза изҳор дошт: Вақте расидааст, ки ҷомеаи байналмилалӣ аз изҳороти холис гузашта, амалҳои амалиро дар рӯзнома қарор диҳад. Ман фикр мекунам, ки нуқтаи хуб дар ин масъала вуҷуди иҷмои ҷаҳонӣ аст.
Your Comment