Ҷумблат: Интихоби роҳи Рубио хато буд; мо бояд роҳи Исломободро мерафтем

Ба гузориши хабаргузории Абна бо истинод ба Ан-Нашра, Валид Ҷумблат, раиси собиқи Ҳизби сотсиалистии тараққии Лубнон, бо ишора ба он ки амрикоиҳо аз минтақа ақибнишинӣ мекунанд ва исроилиҳо мехоҳанд ин холигиро пур кунанд, гуфт: Мо хато кардем, ки роҳи Исломободро интихоб накардем ва ба ҷои он роҳи Марко Рубио, вазири корҳои хориҷии Амрикоро интихоб кардем, зеро ин роҳ моро ба ҳеҷ ҷое намерасонад.
Ӯ афзуд: Ман бовар надорам, ки гуфтушунидҳои ҳозираи Лубнон ва Исроил то замоне ки Исроил ҷануби кишварро ишғол кардааст, ба натиҷае расад. Ман албатта намегӯям, ки ҳукумат шикаст хӯрдааст, кӯшиши худро кардааст, аммо ин тасаввур, ки амрикоиҳо метавонанд ба Исроил барои ақибнишинӣ фишор оранд, як хаёли комил аст.
Ҷумблат афзуд: Исроил кӯшиш мекунад осор ва хотираҳои ҷанубро маҳв кунад ва гӯё ки барои бунёди шаҳракҳои сионистнишин дар як қисми он замина омода мекунад.
Ӯ бо таъкид бар гуфтугӯи дохилӣ ва гуфтугӯ бо Ҳизбуллоҳи Лубнон гуфт: Агар мавқеъгириҳои сахтгирона дар парвандаи Ҳизбуллоҳ ба ҷанги дохилӣ оварда расонад, ман ҳеҷ гоҳ онро қабул намекунам, зеро наметавон ҷомеа ва қишри шиаро хориҷ кард ё ба онҳо гуфт биравед; онҳо қисми бадани Лубнон ҳастанд.
Раиси собиқи Ҳизби сотсиалистии тараққии Лубнон хостори иртибот ва гуфтугӯ бо Эрон шуд ва гуфт: Гуфтугӯ метавонад ба коҳиши сатҳи шиддати буҳрон кӯмак кунад.
Ҷумблат бо радди ҳар гуна тарҳе барои таъсиси «кантонҳо» (минтақаҳои худмухтор) ва тақсими кишвари Лубнон афзуд: Мо бояд бо ҳам зиндагӣ кунем, ҷудоӣ байни масеҳиён ва мусалмонон имконнопазир аст. Сиёсати гузашта, ҳол ва ояндаи Исроил бар маҳви ҳувияти миллии Фаластин аз Ғазза то каронаи Ғарбӣ ва тавсеаталабӣ дар Сурия ва Лубнон асос ёфтааст ва барои онҳо муҳим нест, ки кӣ дар интихобот пирӯз мешавад, зеро чизе тағйир нахоҳад ёфт.
Ҷумблат дар бахши дигари суханонаш изҳор дошт: Друзҳои Сурия замоне ки қарор медиҳанд ба абзори дасти Исроил табдил шаванд, роҳи хаторо мераванд. Агар мо друзҳо ба ҳаракатҳои васеи ҳамбастагии миллӣ ва миллатгароии араб напайвандем, ба сӯи худкушӣ пеш меравем.
Ӯ бо ишора ба он ки друзҳо дар заминҳои ишғолӣ қарордиҳанда нестанд, таъкид кард, ки сарнавишти друзҳо дар дохили заминҳои ишғолӣ ва Сурия аз ҷониби кабинети режими сионистӣ муайян карда мешавад.
Сиёсатмадори лубнонӣ гуфт: Мо хато кардем, ки роҳи Исломободро интихоб накардем ва ба ҷои он роҳи вазири корҳои хориҷии Амрикоро интихоб кардем, зеро ин роҳ моро ба ҳеҷ ҷое намерасонад.
Ба гузориши хабаргузории Абна бо истинод ба Ан-Нашра, Валид Ҷумблат, раиси собиқи Ҳизби сотсиалистии тараққии Лубнон, бо ишора ба он ки амрикоиҳо аз минтақа ақибнишинӣ мекунанд ва исроилиҳо мехоҳанд ин холигиро пур кунанд, гуфт: Мо хато кардем, ки роҳи Исломободро интихоб накардем ва ба ҷои он роҳи Марко Рубио, вазири корҳои хориҷии Амрикоро интихоб кардем, зеро ин роҳ моро ба ҳеҷ ҷое намерасонад.
Your Comment