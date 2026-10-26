Огоҳии мақоми низомии Яман ба сармоягузорон дар ширкати саудистии Арамко

Ба гузориши хабаргузории Абна бо истинод ба Ал-Масира, як мақоми низомии Яман дар мусоҳиба бо хабаргузории Сабо гуфт: Мо ба ҳамаи сармоягузорон дар ширкати саудистии Арамко тавсия медиҳем, ки пеш аз қабули ҳар гуна тасмим барои сармоягузорӣ нишондиҳандаҳои молиявӣ ва арзиши саҳмияҳои ин ширкатро назорат кунанд.
Ин манбаи низомии Яман дар идомаи огоҳии худ афзуд: Ширкати Арамко ва сармоягузорӣ дар он амният надорад ва арзиши бозории ин ширкат беш аз 100 миллиард доллар коҳиш ёфтааст, дар ҳоле ки Арабистони Саудӣ оқибатҳои ҳадаф қарор гирифтани такрории ин ширкат аз ҷониби нерӯҳои мусаллаҳи Яманро сансур мекунад.
Огоҳии ин мақоми низомии Яман дар ҳолест, ки нерӯҳои мусаллаҳи ин кишвар низ ба саҳомдорони ширкати саудистии Арамко дар бораи зиёнҳои ношӣ аз идомаи саҳомдории ин ширкат огоҳӣ додаанд.
Нерӯҳои мусаллаҳи Яман такроран аз мусофирон ва ширкатҳои ҳавопаймоӣ хостаанд, ки аз фурудгоҳҳои Арабистони Саудӣ, ба истиснои фурудгоҳҳои Макка ва Мадина, дурӣ ҷӯянд. Ин нерӯҳо инчунин ба кормандон, коргарон ва шаҳрвандон огоҳӣ додаанд, ки ба таъсисоти нафтии Арабистони Саудӣ наздик нашаванд.
Як мақоми низомии Яман ҳамаи сармоягузоронро дар ширкати саудистии Арамко огоҳ кард, ки пеш аз қабули ҳар гуна тасмим нишондиҳандаҳои молиявӣ ва арзиши саҳмияҳои ин ширкатро баррасӣ кунанд, зеро он амният надорад.
Ба гузориши хабаргузории Абна бо истинод ба Ал-Масира, як мақоми низомии Яман дар мусоҳиба бо хабаргузории Сабо гуфт: Мо ба ҳамаи сармоягузорон дар ширкати саудистии Арамко тавсия медиҳем, ки пеш аз қабули ҳар гуна тасмим барои сармоягузорӣ нишондиҳандаҳои молиявӣ ва арзиши саҳмияҳои ин ширкатро назорат кунанд.
Your Comment