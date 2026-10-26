Баёнияи Вазорати корҳои хориҷии Арабистони Саудӣ дар бораи сафари бин Салмон ба Теҳрон

Ба гузориши хабаргузории Абна бо истинод ба Ал-Ҷазира, Вазорати корҳои хориҷии Арабистони Саудӣ дар бораи сафари ҳайати саудӣ ба Теҳрон баёнияе нашр кард.
Дар баёнияи Вазорати корҳои хориҷии Арабистони Саудӣ омадааст: Сафари Холид бин Салмон, вазири мудофиаи Арабистони Саудӣ, ба Теҳрон дар чаҳорчӯби кӯшишҳои кишварҳои узви созишномаи мудофиаи муштараки Макка барои коҳиши шиддати таниш анҷом дода мешавад. Ҳадафи сафар ба Теҳрон ташвиқ ба гуфтугӯ ва ҳалли дипломатӣ байни тарафҳои буҳрони кунунӣ аст.
Вазорат инчунин ин сафарро дар ростои дастгирии кӯшишҳои миёнаравие донист, ки аз ҷониби Қатар ва Покистон анҷом дода мешавад.
Вазорати корҳои хориҷии Арабистони Саудӣ умедворӣ изҳор кард, ки тарафҳои буҳрон ба натиҷаҳои ин сафар ва кӯшишҳои миёнаравӣ муносибати мусбат ва амалӣ хоҳанд дошт.
Вазорат минбаъд бар аҳамияти кушодани каналҳои гуфтушунид барои пешгирии шиддат гирифтани таниши низомӣ дар минтақа таъкид кард.
Вазорати корҳои хориҷии Арабистони Саудӣ инчунин нисбат ба расидан ба созишномае, ки буҳронро поён медиҳад ва амният ва сулҳро дар минтақа ва ҷаҳон таъмин мекунад, умедворӣ изҳор кард.
Вазорат бори дигар бар нақши марказии кишварҳои узви созишномаи Макка дар барқарор кардани амнияти минтақа ва суботи он таъкид кард.
Вазорати корҳои хориҷии Арабистони Саудӣ дар бораи сафари вазири мудофиаи ин кишвар ба Теҳрон баёнияе нашр кард ва ин сафарро дар ростои дастгирии кӯшишҳои миёнаравие донист, ки аз ҷониби Қатар ва Покистон анҷом дода мешавад.
Ба гузориши хабаргузории Абна бо истинод ба Ал-Ҷазира, Вазорати корҳои хориҷии Арабистони Саудӣ дар бораи сафари ҳайати саудӣ ба Теҳрон баёнияе нашр кард.
Your Comment