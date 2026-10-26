Дабири кулли СММ хостори худдорӣ пас аз шиддат гирифтани танишҳо шуд

Ба гузориши хабаргузории Абна бо истинод ба Ал-Ҷазира, Антониу Гутерриш, дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид, пас аз афзоиши танишҳо дар минтақа, хостори худдории тарафҳо аз оғози дубораи ҷанг дар Шарқи Миёна шуд.
Гутерриш дар ҷараёни сафар ба Қоҳира, дар шабакаи иҷтимоии X навишт: Ман мехоҳам паёми сареҳ ва равшан диҳам: Мо ба ҳадди аксари худдорӣ ва роҳҳои дипломатӣ ниёз дорем.
Ӯ огоҳӣ дод: Агар таҳдидҳои низомие, ки ҳоло шоҳиди онҳо ҳастем, ба шиддат гирифтани густарда ва мутақобили танишҳо оварда расонанд, вазъи минтақа метавонад аз назорат берун равад.
Дабири кулли СММ инчунин таъкид кард, ки ҳуқуқ ва озодиҳои киштигардӣ мувофиқи қонунҳои байналмилалӣ бояд ба таври комил дар Тангаи Ҳурмуз ва Бобулмандоб ва минтақаҳои атрофи онҳо барқарор карда шаванд.
Гутерриш инчунин нақши Мисрро дар кӯмак ба «эҷоди шароити зарурӣ барои гуфтугӯ байни Амрико ва Эрон» ситоиш кард.
Антониу Гутерриш аз Амрико ва Эрон хостааст, ки аз оғози дубораи ҷанг дар Шарқи Миёна худдорӣ кунанд ва роҳҳои дипломатиро пеш гиранд.
Ба гузориши хабаргузории Абна бо истинод ба Ал-Ҷазира, Антониу Гутерриш, дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид, пас аз афзоиши танишҳо дар минтақа, хостори худдории тарафҳо аз оғози дубораи ҷанг дар Шарқи Миёна шуд.
Your Comment