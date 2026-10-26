Олмон ба изҳори нигаронӣ аз ҷиноятҳои режими сионистӣ қаноат кард

Ба гузориши хабаргузории Абна бо истинод ба хабаргузории Ал-Ҷазира, Вазорати корҳои хориҷии Олмон имрӯз душанбе бо нашри баёнияе бидуни маҳкум кардани идомаи ҷиноятҳои режими сионистӣ алайҳи мардуми мазлуми Фаластин, танҳо ба изҳори нигаронӣ аз тавсеаталабиҳои ин режим қаноат кард.
Дар баёнияи аз ҷониби Вазорати корҳои хориҷии Олмон дар ин бора омадааст: Берлин нисбат ба шиддат гирифтани танишҳо ва амалҳои хушунатомез дар каронаи Ғарбӣ амиқан нигарон аст. Инчунин эълон мекунем, ки изҳороти Нетанёҳу дар бораи эҳтимоли татбиқи назорати пурра бар каронаи Ғарбӣ нигаронкунанда аст.
Ин дар ҳолест, ки режими сионистӣ рӯзи якшанбе аз баста шудани ҳамаи гузаргоҳҳои заминии каронаи Ғарбӣ дар рӯзи интихоботи Кнесет хабар дод. Ин тасмим дар ҳоле қабул шуд, ки артиши ин режим амалиёти густардаеро дар ин минтақаи ишғолӣ оғоз кардааст ва тақрибан 2000 фаластинӣ дар Хеврон аз хонаҳои худ овора шудаанд.
Артиши Исроил инчунин эълон кард, ки аз рӯзи якшанбе вуруди коргарони фаластинӣ ба шаҳракҳои исроилӣ дар каронаи Ғарбӣ ва водии Урдун манъ хоҳад шуд ва вуруд ва хуруҷи онҳо дар ин минтақаҳо, аз ҷумла минтақаҳои саноатӣ, қатъ мешавад.
Вазорати корҳои хориҷии Олмон ба изҳори шифоҳии нигаронӣ аз шиддат гирифтани танишҳо ва амалҳои хушунатомези режими сионистӣ дар каронаи Ғарбӣ қаноат кард.
Ба гузориши хабаргузории Абна бо истинод ба хабаргузории Ал-Ҷазира, Вазорати корҳои хориҷии Олмон имрӯз душанбе бо нашри баёнияе бидуни маҳкум кардани идомаи ҷиноятҳои режими сионистӣ алайҳи мардуми мазлуми Фаластин, танҳо ба изҳори нигаронӣ аз тавсеаталабиҳои ин режим қаноат кард.
Your Comment