Сафорати Эрон дар Ҳиндустон: Қолибоф дар нишасти раисони маҷлисҳои кишварҳои БРИКС иштирок намекунад

Ба гузориши хабаргузории АБНА, сафорати Эрон дар Ҳиндустон дар ҳисоби худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: Сафорати Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Деҳлӣ иттилоъ медиҳад, ки бо сабаби баъзе шароити пешбининашуда Муҳаммадбоқир Қолибоф, раиси Маҷлиси Шӯрои исломии Эрон, қодир ба иштирок дар нишасти раисони маҷлисҳои кишварҳои узви БРИКС дар Деҳлӣ нахоҳад буд.
Сафорати Эрон дар Ҳиндустон минбаъд бо таъкид бар он ки ҳайати парлумонии Ҷумҳурии Исломии Эрон дар ин нишаст иштирок хоҳад кард, афзуд: Эрон ҳамчун яке аз аъзои БРИКС ӯҳдадории худро барои иштироки фаъол ва муассир дар сатҳҳои олӣ дар қуллаҳо ва ҷаласаҳои ин гурӯҳ бори дигар таъйид мекунад. Дар ин росто, ҳайати эронӣ гуфтушунид ва машваратҳои худро бо ҳайатҳои кишварҳои узви БРИКС бо мақсади густариш ва амиқтар гардонидани ҳамкориҳои дуҷониба ва бисёрҷониба, бахусус дар соҳаи муносибатҳо ва ҳамкориҳои парлумонӣ идома хоҳад дод.
Ин сафорат минбаъд қайд кард: Сафорати Ҷумҳурии Исломии Эрон инчунин миннатдории самимии худро аз ҳукумати Ҳиндустон барои мизбонии шоиста ва тадбирҳои андешидашуда барои баргузории ин нишаст баён мекунад. Барои қуллаи раисони маҷлисҳои кишварҳои узви БРИКС муваффақияти комил орзу мекунад ва умедвор аст, ки ин қулла натиҷаҳои созанда дар роҳи таҳкими ҳамкорӣ ва ҳамтаъомул байни кишварҳои узв хоҳад дошт.
Ҳиндустон мизбони Маҷмаи дувоздаҳуми парлумонии кишварҳои узви БРИКС хоҳад буд ва ин чорабинии дуруза аз 26 то 27 октябр (4 ва 5 Абон) дар толори марказии Самвидан дар маҷмааи парлумон баргузор мешавад.
Your Comment