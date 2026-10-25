Идомаи ҳузури Трамп ва Нетанёҳу суръати таназзули ҳукмронии Амрикоро тезтар мекунад

Абдурраҳим Ансорӣ дар гуфтугӯе, бо ишора ба интихоботи Амрико ва Исроил гуфт: Аз нуқтаи назари ташвиқотӣ, шикасти Доналд Трамп ва Бенёмин Нетанёҳу дар интихобот бешубҳа ба фоидаи Эрон хоҳад буд; зеро бисёриҳо дар ҷаҳон Эронро сабаби ин шикаст хоҳанд донист ва ин масъала метавонад инъикоси қудрати Ҷумҳурии Исломӣ дар арсаи байналмилалӣ бошад; кишваре, ки на танҳо дар баробари фишорҳо таслим нашуд, балки таҷовузгаронро низ бо хорӣ ва хорӣ рӯбарӯ кард.
Ӯ афзуд: Бо вуҷуди ин, ба назари ман, Эрон он қадар хоҳони шикасти Нетанёҳу ва Трамп дар интихобот нест; зеро асосан рӯи рафтан ё мондани онҳо ҳисоб накардааст ва сарнавишти интихоботии ин ду низ барояш муайянкунанда нест.
Ансорӣ идома дод: Нетанёҳу ва Трамп бо амалкарди худ Амрико ва Исроилро дар сатҳи ҷаҳонӣ инзиво кардаанд ва чеҳраи ин ду режимро дар афкори умумии ҷаҳон ҳамчун ҷинояткор намоён сохтаанд. Аҳмақиҳои онҳо инчунин боиси шикаст ва беэътибории ҷараёни расонаии Ғарб шудааст; ҷараёне, ки пештар дар ростои истеҳсоли ривоятҳои матлуби сионизм фаъолият мекард.
Коршиноси масъалаҳои байналмилалӣ таъкид кард: Амалкарди ин ду шароити зиндагиро барои мардуми Амрико ва Исроил душвортар карда ва мақоми байналмилалии ин дуро башиддат паст кардааст.
Ӯ бо баён он ки идомаи ҳузури Трамп ва Нетанёҳу метавонад вазъи Амрико ва Исроилро бадтар кунад, гуфт: Идомаи ҳузури ин ду дар қудрат раванди таназзули ҳукмронии Амрикоро тезтар хоҳад кард.
Ансорӣ минбаъд изҳор кард: Дар муқобил, агар шахсони дигар ба кор биёянд, эҳтимолан кӯшиш хоҳанд кард бо сафедкунии амалкарди Амрико ва режими сионистӣ тамоми гуноҳҳоро ба Трамп ё Нетанёҳу нисбат диҳанд ва сохторҳои ҳокимро аз масъулият барӣ нишон диҳанд.
Ӯ қайд кард: Бо вуҷуди ин, ба кор омадани шахсони нав тағйири асосиро дар равиши хусуматноки Амрико ва Исроил нисбат ба Эрон ба вуҷуд нахоҳад овард; бахусус дар Исроил, ки аз нигоҳи ӯ сохтори ҳоким ҳанӯз ба идомаи ҷиноят ва амалҳои хусуматнок майл дорад.
Your Comment