Генерал-майор Абдуллоҳӣ: Мо намегузорем ки киштиҳои Амрико ба Халиҷи Форс ворид шаванд

Ба гузориши хабаргузории АБНА, генерал-майор Алӣ Абдуллоҳӣ, сардори Ситоди кулли Қувваҳои Мусаллаҳ ва фармондеҳи Қароргоҳи марказии Хотам-ул-Анбиё бо ишора ба шикастҳои пайдарпайи артиши террористии Амрико дар Осиёи Ғарбӣ гуфт: Қувваҳои Мусаллаҳи сарфарози Эрони исломӣ бо таваккул ба Худованди таъоло тавонистанд нерӯи баҳрии Амрикоро, ки Трамп ва сарварони он кишвар қуллаи иқтидори Амрико медонанд ва бо он минтақа ва ҷаҳонро таҳдид мекунанд, бесамар гардонанд, ба гунае ки дигар қодир нестанд ба баҳрҳои атрофи Халиҷи Форс ва обҳои ҳудудии Эрон наздик шаванд.
Ӯ афзуд: Президенти Амрико бояд дар хоб бинад, ки низомиён ва артиши онҳо бори дигар ба Халиҷи Форс ворид мешаванд. Онҳо ин орзуро барои ҳамеша ба гӯр хоҳанд бурд.
Генерал-майор Абдуллоҳӣ таъкид кард: Мо дар ҳеҷ шароит ва ҳеҷ вақт намегузорем ки киштиҳои низомии Амрико ба Халиҷи Форс ворид шаванд. Трамп борҳо иддао кардааст, ки таъсисоти ядроии Эронро нобуд кардааст, аммо ҳамзамон ва такроран изҳор медорад, ки Эрон набояд силоҳи ядроӣ дошта бошад ва ин зиддиятгӯии ошкор поёне надорад.
Фармондеҳи Қароргоҳи марказии Хотам-ул-Анбиё қайд кард: Агар ҳама чизро нобуд кардаед, пас такрори ин ҳазиёни гӯӣ чӣ маъное дорад? Ин суханони комилан бе маъно, мутазод ва партакрор барои фиреби афкори умумии ҷаҳон ва бахусус мардуми Амрико масраф дорад.
Ӯ идома дод: Агар мутмаин ҳастед, ки тамоми имконот ва тавонмандиҳои низомии Эронро аз байн бурдаед, пас чаро киштиҳои зангзада ва киштиҳо ва қувваҳои низомии тарсуи шумо ҷуръати наздик шудан ба Тангаи Ҳурмуз, сарҳадҳои баҳрӣ ва заминии Эронро надоранд?
Генерал-майор Абдуллоҳӣ тасреҳ кард: Бешубҳа бо азмӣ қатъии роҳбарии шуҷоъ ва ҳаким, иродаи мардуми мабъус ва муқовиматкунанда, Қувваҳои Мусаллаҳи ҷоннисор ва масъулони Эрони исломӣ бар ин қарор гирифтааст, то Амрико ва фарзанди ғайришаръии он режими сионистӣ ва артишҳои залилу таҷовузгари шуморо дар ботлоқе, ки бо дастони худ сохтаед, рӯз ба рӯз бештар ғарқ кунанд.
Ӯ афзуд: Ба ёрии Худованди таъоло ва нусрати илоҳӣ, стратегияи Эрони қавӣ ин аст, ки ҳар чи ин муқобилат тӯлонӣтар шавад, шуморо беш аз гузашта дар ботлоқи марг ва завол фурӯ мебаранд. Иншоаллоҳ.
Your Comment