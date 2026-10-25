Эрдуғон хоҳони ислоҳи сохтори Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид шуд

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз хабаргузории Анадулу, Раҷаб Таййип Эрдуғон, Раисҷумҳури Туркия имрӯз шанбе дар паём ба муносибати 24 октябр, Рӯзи Созмони Милали Муттаҳид ва ҳаштоду якумин солгарди таъсиси ин созмон ва бо таъкид бар зарурати ислоҳи сохтори Созмони Милали Муттаҳид, хоҳони таъсиси Шӯрои амнияти одилонатар, фарогиртар ва ба интизориҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ посухгӯитар шуд.
Дар ин паём тасреҳ шудааст, ки ҷангҳо, буҳронҳои инсонӣ, тағйироти иқлимӣ, гуруснагӣ, фақр, нажодпарастӣ, бегонапарастӣ ва исломситезӣ нишон медиҳанд, ки вазифаи асосии Созмони Милали Муттаҳид на танҳо аҳамияти худро аз даст надодааст, балки зарурӣтар ҳам шудааст.
Ӯ бо ишора ба таҳаввулоти Ғазза навишт: Нислкушӣ дар Ғазза, ки ҷони беш аз 74 ҳазор нафарро гирифтааст, дар паҳлӯи буҳронҳо ва низоъҳо дар дигар нуқтаҳои ҷаҳон, зарурати фаврии ислоҳи сохтори Шӯрои амниятро ошкор мекунад.
Раисҷумҳури Туркия таъкид кард, ки кишварҳои ҷаҳон бояд дастгирии худро аз Маншури Созмони Милали Муттаҳид тақвият диҳанд ва аз ислоҳоти зарурӣ барои афзоиши коромадии ниҳодҳои асосии ин созмон дастгирӣ кунанд.
Your Comment