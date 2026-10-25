Қувваҳои Мусаллаҳи Яман: Ҳамлаи мо ба Макка ва Мадина дурӯғи бузург аст

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Ал-Масира, Қувваҳои Мусаллаҳи Яман имрӯз шанбе дар баёнияе эълон карданд: Таъкид мекунем, ки иддаоҳои пешниҳодшуда аз ҷониби душмани саудӣ дар бораи он ки қувваҳои мо маконҳои муқаддасро дар Макка ва Мадина ҳадаф мегиранд, дурӯғи бузург ва ошкор аст.
Дар баёнияи содиршуда аз ҷониби Қувваҳои Мусаллаҳи Яман дар ин бора омадааст: Дурӯғҳо ва айбҳои Саудӣ дигар касеро фиреб намедиҳанд. Амалиёти мо таъсисоти нафтӣ ва пойгоҳҳои низомии душмани саудиро ҳадаф мегиранд ва мо анҷом додани ин амалиётро дар ҳамон вақти рух додан эълон мекунем.
Ин дар ҳолест, ки расонаҳои Арабистони Саудӣ соатҳо пеш ба дурӯғ иддао карда буданд, ки артиш ва муборизони яманӣ ба сӯи Маккаи Мукаррама ва Мадинаи Мунаввара тирпарронӣ кардаанд!
Your Comment