Интиқоди Обама ба ҷанг алайҳи Эрон: Теҳрон ҳоло ҳаққи вето бар Тангаи Ҳурмуз дорад

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз шабакаи Ал-Майядин, Барак Обама, раисҷумҳури пешини Амрико эълон кард: Эрон ҳоло ҳаққи вето бар Тангаи Ҳурмуз пайдо кардааст.
Ӯ бо ишора ба гузаштани ҳафт моҳ аз эълони «пирӯзӣ» аз ҷониби Доналд Трамп, раисҷумҳури Амрико пурсид: Ҳоло вазъият чӣ гуна аст? Иттифоқчиён ва пойгоҳҳои мо ҳадафи ҳамла қарор гирифтанд, амрикоиҳо кушта шуданд ва садҳо нафари дигар маҷрӯҳ шуданд.
Обама инчунин гуфт: Ҷанг ба фарсоиши захираҳои мушакҳои Амрико оварда расонд.
Раисҷумҳури пешини Амрико дар поён ба сиёсати нодурусти Трамп дар бораи Эрон ишора кард ва таъкид кард, ки дар бораи сабаби афзоиши нархи нафт, гази дизелӣ, бензин ва қариб ҳама чизҳои дигар ихтилофи назар вуҷуд надорад ва сабаби ин афзоиши нархҳо ҷанг алайҳи Эрон аст.
Раисҷумҳури собиқи Амрико дар бораи барномаи ядроии Эрон эътироф кард: Эрон силоҳи ядроӣ надошт, зеро мо созишномаи ядроиро бе партоб кардани ҳатто як мушак иҷро кардем ва танҳо бо музокира ва дипломатия тавонистем ба созиш бирасем.
Обама бо интиқод аз Пит Ҳегсет, вазири ҷанги Амрико, ӯро шахси ҷиддӣ нахонда гуфт: Ба назари шумо, вазири ҷанги мо субҳ чӣ қадар вақт ба худ дар оина нигоҳ кардан сарф мекунад?
Ӯ афзуд: Мақсадам ин аст, ки ӯ ба мӯйҳояш аҳамият медиҳад, зеро фикр мекунад ҷанговарон бояд ин тавр бошанд!
Обама идома дод: Инҳо одамони ҷиддӣ нестанд ва мушкил ин аст, ки дар ниҳоят, шумо маҷбур мешавед баҳои ҷиддӣ набудани онҳоро бипардозед.
Your Comment