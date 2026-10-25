Гутерриш: Бояд густариши ҷангро боздорем

Ба гузориши хабаргузории АБНА, Антониу Гутерриш, Дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид имрӯз шанбе аз ворид шудани худ ба Миср хабар дод ва бо нашри паём дар расонаи иҷтимоии X-и худ таъкид кард, ки барои боздоштани густариши ҷанг, ҳифзи ғайринизомиён ва фароҳам овардани фазои сиёсии зарурӣ барои дипломатия ва сулҳ паёми мушаххас ҳамроҳ дорад.
Дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид дар ин бора навишт: Ман ҳоло ба Миср расидаам. Дар авҷи ташдиди низоъҳо, ман паём ҳамроҳ дорам: бояд густариши ҷангро боздорем, ғайринизомиёнро ҳифз кунем ва фазои сиёсӣ барои дипломатия ва сулҳ эҷод кунем.
Антониу Гутерриш сипас илова кард: Бояд бо нобаробариҳое, ки ҷомеаҳоро аз ҳам ҷудо мекунанд, муқобилат кунем ва низоъҳоеро, ки ранҷҳои инсониро чанд маротиба зиёд мекунанд, боздорем.
Your Comment