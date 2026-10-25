Иддаои расонаи амрикоӣ дар бораи нақшаҳои фармондеҳии террористии Амрико алайҳи Эрон

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз шабакаи АлҶазира, рӯзномаи «Ҳил» ки наздик ба Кохи Сафед аст, ба нақл аз як мақоми расмии Вашингтон иддао кард, ки Фармондеҳии марказии артиши террористии Амрико (СЕНТКОМ) нақшаҳоро барои иҷрои ҳамлаҳо алайҳи Эрон омода кардааст, то дар сурати додани иҷозат аз ҷониби Кохи Сафед ин ҳамлаҳоро иҷро кунад.
Ин манбаъ ки ба номи он ишора нашудааст, дар идомаи иддаои худ афзуд: СЕНТКОМ имконоти омодаро барои ҳамла ба Эрон дар ихтиёр дорад ва ин имконот ба вазири ҷанги Амрико пешниҳод шудааст.
Манбаи мазкур дар поён дар гуфтугӯ бо Ҳил иддао кард: Доналд Трамп, раисҷумҳури Амрико то замоне ки маҷбур ба қабули қарори ниҳоӣ шавад, ҳамаи имконоти худро дар бораи Эрон кушода нигоҳ хоҳад дошт.
Your Comment