Арағчӣ хитоб ба Макрон: Дар ривояти худ устувор бошед, ҷаноби раисҷумҳур!

Ба гузориши хабаргузории АБНА, Сайид Аббос Арағчӣ, вазири корҳои хориҷии кишвари мо дар вокуниш ба тазодҳо дар суханони Эммануэл Макрон, раисҷумҳури Фаронса дар бораи фаъолиятҳои ҳастаии Эрон дар ҳисоби корбарии худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: Ҳамин пеш аз он ки раисҷумҳури Амрико дар соли 2018 аз созиши ҳастаии Эрон хориҷ шавад, ҷаноби Макрон дар баробари Конгресси Амрико таъкид кард, ки «Фаронса аз Барҷом хориҷ нахоҳад шуд, зеро мо онро имзо кардаем».
Вай афзуд: Имрӯз, ӯ даъво мекунад, ки ҳамеша мухолифи «ҳар гуна фаъолияти ҳастаӣ» дар Эрон будааст.
Арағчӣ тасреҳ кард: Дар ривояти худ устувор бошед, ҷаноби раисҷумҳур!
Your Comment