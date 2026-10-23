Сарлашкар Ризоӣ: То иҷрои шартҳои Эрон музокира намекунем; марказҳои додаҳо дар тиррас

Ба гузориши хабаргузории АБНА, сардор Сарлашкар Муҳсин Ризоӣ, намояндаи Раҳбари муаззам ва Добири Шӯрои олии амнияти миллӣ, дар гуфтугӯе, бо ишора ба таҳаввулоти ахири минтақа ва мавқеъҳои Ҷумҳурии Исломии Эрон таъкид кард: Ҳама бояд бидонанд, ки амал алайҳи Эрон хароҷот дорад.
Вай афзуд: Агар дипломатия тавонад ин фаҳмишро эҷод кунад, мо дипломатияро афзал медонем; аммо агар ҷанг идома ёбад, Эрон абзорҳои зарурӣ барои идомаи посухро дар ихтиёр дорад.
Добири Шӯрои олии амнияти миллӣ бо баённ ки дар марҳилаҳои пешин тамоми тавонмандиҳои кишвар ба кор гирифта нашуд, тасреҳ кард: Мутаносиб бо шиддати ҷанг, қобилиятҳои бештареро ба амалиёт ворид кардем ва барои марҳилаи навбатӣ низ омода ҳастем.
Ризоӣ дар бораи оқибатҳои идомаи вазъияти кунунӣ ҳушдор дод ва гуфт: Идомаи ин вазъият оқибатҳои стратегӣ ба ҳамроҳ хоҳад дошт; аз ҷумла он ки бозорҳои энержӣ то се соли оянда ором нахоҳанд шуд.
Вай бо ишора ба тағйири динамикаи муносибатҳои минтақавӣ ба нафъи Эрон изҳор дошт: Идомаи ин ҷанг динамикаи муносибатҳоро ба нафъи Эрон тағйир додааст, зеро кишварҳои соҳили Халиҷи Форс ба суръат муносибатҳои худро бо Эрон аз нав таъриф мекунанд.
Намояндаи Раҳбари муаззам идома дод: Онҳо ба ин бовар расидаанд, ки артиши Иёлоти Муттаҳида ҳатто қодир нест аз пойгоҳҳои худаш дифоъ кунад; он ҳам дар ҳоле ки ҳамин кишварҳо интизор доштанд, ки Амрико аз кишварҳояшон дифоъ кунад.
Ризоӣ дар бораи дороиҳои Амрико дар минтақа ҳушдор дод: Амрико дар минтақа дороиҳои арзишманд дорад. Дар сурати вуқӯи ҷанг, кабелҳо, марказҳои додаҳо ва таъсисоти зеҳни сунъӣ низ метавонанд дар тиррас қарор гиранд. Агар низоъ дубора оғоз шавад, барномаи васеътар хоҳем дошт.
Добири Шӯрои олии амнияти миллӣ дар бораи Тангаи Ҳурмуз ва идоракунии он тасреҳ кард: Аввалан, қочоқ дар тамоми ҷаҳон вуҷуд дорад, аммо Тангаи Ҳурмуз таҳти назорати Эрон аст ва мо онро идора мекунем. Сониян, дар ду се моҳи гузашта, ба таври миёна ҳар шаб панҷ киштӣ-и мутааллиқ ба ин қочоқкунонро ҳадаф қарор додаем. Инҳо ҳамон афроде ҳастанд, ки фармондеҳи СЕНТКОМ дар раъси онҳост ва аз нерӯҳои низомии Амороти Муттаҳидаи Арабӣ ҳам истифода мекунад.
Вай бо таъкид бар аҳамияти стратегии Тангаи Ҳурмуз гуфт: Идоракунии Ҳурмуз барои мо як сармояи миллӣ аст ва масъала танҳо гирифтани уҳуқуқ нест. Масъалаи асосӣ амният аст. Метавон барои хароҷоти амният, бима ва муҳити зист ҳам маблағҳое гирифт, аммо аҳамияти идоракунии танга хеле болотар аз даромади ҳосил аз он аст.
Ризоӣ дар бораи мавқеи Эрон нисбат ба дипломатия ва музокирот изҳор дошт: Мо ба дипломатияи гузашта барнамегардем, вале дипломатияро ҳам раҳо намекунем. Мо тавассути миёнаравон ҳафт шарти нав пешниҳод кардаем; то замоне ки ин шартҳо иҷро нашаванд, Эрон на тангаро боз хоҳад кард ва на ба музокирот бармегардад.
Your Comment