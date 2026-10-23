Амир Акраминия: Дар таърих ҷинояткортар аз сарварони Амрико надорем

Ба гузориши хабаргузории АБНА, Амир Сартип Муҳаммад Акраминия, сухангӯи артиш дар ҳисоби корбарии худ дар фазои маҷозӣ навишт: «Рубио дар бораи Эрон мегӯяд, мо бо кишваре рӯбарӯ ҳастем, ки ба таври возеҳ эълон мекунад "Мо киштиҳои тиҷоратиро ҳадаф мегирем..." Шумо чунин рафторро аз замони Ҷанги дуюми ҷаҳонӣ надидаед. Мо низ бо кишваре рӯбарӯ ҳастем, ки дар ҳоли музокира бо ваҳшонияти том дар як лаҳза 168 кӯдак ва чанд варзишгарро бо бомбаҳои манъшуда ва 104 баҳрнавардро дар кишвари бегона ва тӯйеро дар ҳамон кишваре, ки онҳо бо он рӯбарӯ буданд, ба қатл расонданд. Шумо аз давраи бостон то ҳол чунин ҷинояткоронро дидаед?»
23 Октябр 2026 - 21:10
News ID: 1881692
Source: ABNA
Сухангӯи артиш бо ишора ба он ки Амрико дар ҳоли музокира бо ваҳшонияти том гурӯҳе аз мардуми бегуноҳи моро ба қатл расонд, навишт: Аз давраи бостон то ҳол чунин ҷинояткоронро надидаем.
Your Comment