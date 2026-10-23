Қолибоф: Нагузоред ҳокимони ҷангхоҳ эътирозҳои шуморо таҳриф кунанд

Ба гузориши хабаргузории АБНА, Муҳаммадбоқир Қолибоф, Раиси Маҷлиси Шӯрои Исломӣ дар паёми нашршуда дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: Сенарияи ҳокимон дар посух ба эътирозҳои имрӯзи мардуми ҷаҳон ин аст: самт ва ҳадафи эътирозҳои мардум алайҳи ҳокимони фосид ва ҷангхоҳро ба «мардум алайҳи мардум» (уфуқӣ) тағйир диҳанд ва сипас шуморо маломат ва сарзаниш кунанд!
Вай афзуд: Ҳақиқат ва паёми асосии мардум дар посух ба ошкорсозиҳои парвандаи Эпштейн, ҷиноятҳои Ғазза, ҷанги Эрон ва фасоди системавӣ — ҳамаи ин аз амалкарди як ҷараёни воҳид дар қуллаи қудрати ҷаҳон сарчашма мегирад.
Қолибоф таъкид кард: Парокандашавӣ ва диққатро пароканда кардан: низоъҳои сунъӣ монанди «муҳоҷирон дар баробари мардуми бумӣ». Нагузоред бо тағйири мавзӯъ худро аз ҳисоботдиҳӣ ва ҳисоббаробаркунӣ сафед кунанд.
Your Comment