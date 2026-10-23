  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Қолибоф: Нагузоред ҳокимони ҷангхоҳ эътирозҳои шуморо таҳриф кунанд

23 Октябр 2026 - 21:10
News ID: 1881691
Source: ABNA
Қолибоф: Нагузоред ҳокимони ҷангхоҳ эътирозҳои шуморо таҳриф кунанд

Раиси Маҷлиси Шӯрои Исломӣ дар паёми нашршуда навишт: Ҳокимон дар пайи он ҳастанд, ки самт ва ҳадафи эътирозҳои мардум алайҳи ҳокимони фосидро ба «мардум алайҳи мардум» тағйир диҳанд ва сипас худи мардумро маломат кунанд.

Ба гузориши хабаргузории АБНА, Муҳаммадбоқир Қолибоф, Раиси Маҷлиси Шӯрои Исломӣ дар паёми нашршуда дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: Сенарияи ҳокимон дар посух ба эътирозҳои имрӯзи мардуми ҷаҳон ин аст: самт ва ҳадафи эътирозҳои мардум алайҳи ҳокимони фосид ва ҷангхоҳро ба «мардум алайҳи мардум» (уфуқӣ) тағйир диҳанд ва сипас шуморо маломат ва сарзаниш кунанд!

Вай афзуд: Ҳақиқат ва паёми асосии мардум дар посух ба ошкорсозиҳои парвандаи Эпштейн, ҷиноятҳои Ғазза, ҷанги Эрон ва фасоди системавӣ — ҳамаи ин аз амалкарди як ҷараёни воҳид дар қуллаи қудрати ҷаҳон сарчашма мегирад.

Қолибоф таъкид кард: Парокандашавӣ ва диққатро пароканда кардан: низоъҳои сунъӣ монанди «муҳоҷирон дар баробари мардуми бумӣ». Нагузоред бо тағйири мавзӯъ худро аз ҳисоботдиҳӣ ва ҳисоббаробаркунӣ сафед кунанд.

Your Comment

You are replying to: .
captcha