Хомӯшии Агентив нисбат ба ҳамла ба таъсисоти ҳастаии Эрон бесобиқа аст

Ба гузориши хабаргузории АБНА, Намояндагии Эрон дар Созмони Милали Муттаҳид дар Вена, дар ҳафтодумин солгарди тасвиби Оинномаи Агентии байналмилалии энергияи атомӣ, бо интиқоди шадид аз стандартҳои дугона ва хомӯшии ниҳодҳои ҳокими Агентив нисбат ба таҷовузи низомии Амрико ва режими сионистӣ ба таъсисоти ҳастаии Эрон, таъкид кард, ки Агентив танҳо як созмони «нозир» нест ва ростӣозмоӣ набояд ҳуқуқи қонунии кишварҳои узвро барои истифодаи осоиштаи энергияи ҳастаӣ зери соя қарор диҳад.
Матни пурраи баёнияи Намояндагии доимии Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Вена ба шарҳи зерин аст:
«Ҳафтод сол пас аз тасвиби Оинномаи Агентии байналмилалии энергияи атомӣ (IAEA) дар 23 октябри 1956, арзёбии бунёдӣ дар бораи сатҳ ва андозаи риояи принсипҳо ва ҳадафҳои ҳуҷҷати таъсиси Агентив зарур аст. Бинобар ин, ин солгард бояд чизе бештар аз як фурсат барои бузургдошт бошад; ин рӯз бояд ҳамчун лаҳзае барои тафаккури интиқодӣ, ҳисоботдиҳии ниҳодӣ ва ӯҳдадории дубора ба иҷрои пурра, беғаразона ва бе табъизӣ Оиннома амал кунад.»
Your Comment