Ҳаракати киштиҳои қонуншикан комилан қатъ шуд

Ба гузориши хабаргузории АБНА, як манбаи огоҳи наздик ба Нерӯи баҳрии Сипоҳ эълон кард, ки дар пайи нобудсозии системаҳои кӯмакнавигатсионӣ, ки ба хизмати киштиҳои қонуншикан буданд ва зарбаи се фурудгоҳи нафт дар рӯзи гузашта ва нобудсозии як киштии дигари қонуншикан дар шаби гузашта, ҳаракати киштиҳои қонуншикан комилан қатъ шудааст.
Ин манбаи огоҳ изҳор дошт, ки агар қочоқи нафт аз сар гирифта шавад, бархӯрд бо киштиҳои қонуншикан ва системаҳои техникии кӯмаккунанда хеле харобиовартар хоҳад буд.
Ин манбаи огоҳ ҳушдор дод, ки мудохилаи ҳавоии дубораи артиши Амрико дар дастгирии қочоқи нафт посухи мустақим ва қатъитар хоҳад дошт ва оқибатҳои он бар уҳдаи артиши таҷовузгари Амрико хоҳад буд.
Your Comment