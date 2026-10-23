Косарӣ: Мо бояд муҳосираи Эронро аз роҳҳои ҳуқуқӣ пайгирӣ кунем

Исмоил Косарӣ дар гуфтугӯе, бо ишора ба зарурати пайгирии ҳуқуқии амалҳои Амрико алайҳи Ҷумҳурии Исломии Эрон, изҳор кард: Мутаассифона, созукорҳои қонунии байналмилалӣ аз қудрат ва кафолати иҷроии кофӣ барои баррасии қонуншиканӣ ва бархӯрд бо қонуншиканон бархӯрдор нестанд ва ҳамин масъала боиси он шудааст, ки баъзе қудратҳо барои таъмини манфиатҳои худ, бидуни таваҷҷуҳи кофӣ ба ҳуқуқи кишварҳо ва миллатҳои дигар, амал кунанд.
Вай афзуд: Дар чунин шароит, зарур аст бо қудрат ва қатъият дар баробари ин равиш истодагӣ кунем ва Амрикоро бо иқтидор аз минтақа берун кунем, то қонунҳои байналмилалӣ ба маънои воқеии калима иҷро шаванд.
Косарӣ бо интиқод аз фаъолияти ниҳодҳои қазоии байналмилалӣ дар баррасии қонуншиканиҳои Амрико, тасреҳ кард: Агар ниҳодҳои қазоии байналмилалӣ аз ихтиёрот ва қудрати кофӣ барои муқобила бо қонуншиканон бархӯрдор буданд, бояд хеле пештар аз ин ба чунин масъалаҳо баррасӣ мекарданд. Бо вуҷуди ин, ин шароит набояд боиси таваққуфи пайгириҳо шавад ва қувваи қазоии Ҷумҳурии Исломии Эрон бояд амалҳо ва қонуншиканиҳои Амрико алайҳи Эрон, аз ҷумла муҳосираи баҳрии кишвари моро бо дақиқӣ ҳуҷҷатгузорӣ карда, аз роҳҳои қонунӣ пайгирӣ кунад.
Your Comment