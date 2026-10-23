  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Арағчӣ дар бораи хароҷоти мардуми Амрико барои Исроил: ин муносибати анголӣ аст!

23 Октябр 2026 - 21:04
News ID: 1881687
Source: ABNA
Арағчӣ дар бораи хароҷоти мардуми Амрико барои Исроил: ин муносибати анголӣ аст!

Вазири корҳои хориҷии кишвари мо навишт: Иёлоти Муттаҳида дар давоми се соли гузашта 11 миллиард доллар аз ҳисоби андозҳои мардуми Амрико барои мудофиаи мушакии Исроил сарф кардааст.

Ба гузориши хабаргузории АБНА, Сайид Аббос Арағчӣ дар матлабе дар фазои маҷозӣ навишт: Иёлоти Муттаҳида дар давоми се соли гузашта 11 миллиард доллар аз ҳисоби андозҳои мардуми Амрико барои мудофиаи мушакии Исроил сарф кардааст. Дар ҳақиқат, Амрико барои мудофиа аз Исроил бештар аз худи Исроил мушакҳои қабзкунанда партоб кардааст. Ин дигар муносибате бар асоси манфиатҳои мутақобила нест; балки муносибати анголӣ ва якҷониба аст.

Your Comment

You are replying to: .
captcha