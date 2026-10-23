Арағчӣ дар бораи хароҷоти мардуми Амрико барои Исроил: ин муносибати анголӣ аст!

Ба гузориши хабаргузории АБНА, Сайид Аббос Арағчӣ дар матлабе дар фазои маҷозӣ навишт: Иёлоти Муттаҳида дар давоми се соли гузашта 11 миллиард доллар аз ҳисоби андозҳои мардуми Амрико барои мудофиаи мушакии Исроил сарф кардааст. Дар ҳақиқат, Амрико барои мудофиа аз Исроил бештар аз худи Исроил мушакҳои қабзкунанда партоб кардааст. Ин дигар муносибате бар асоси манфиатҳои мутақобила нест; балки муносибати анголӣ ва якҷониба аст.
23 Октябр 2026 - 21:04
News ID: 1881687
Source: ABNA
Вазири корҳои хориҷии кишвари мо навишт: Иёлоти Муттаҳида дар давоми се соли гузашта 11 миллиард доллар аз ҳисоби андозҳои мардуми Амрико барои мудофиаи мушакии Исроил сарф кардааст.
Your Comment