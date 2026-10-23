Мохбер: Ҷанги равонӣи Трамп ва Нетаняҳу бӯи ноумедӣ медиҳад

Ба гузориши хабаргузории АБНА, Муҳаммад Мохбер, мушовир ва ёвари Пешвои Инқилоб, дар посух ба лофзанӣҳои сарварони Амрико ва режими сионистӣ дар пости худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: Ҷанги равонӣ ва таҳдидҳои Трамп ва Нетаняҳу бештар аз қудрат бӯи ноумедӣ медиҳанд.
Вай афзуд: Эрон нуқтаҳои заъфи душманро медонад ва ғофилгириҳои майдонӣ ва фишанги нафт ва энергия метавонанд муодилаҳоро барҳам зананд.
Мушовир ва ёвари Пешвои Инқилоб дар қисми ниҳоии паёми худ ёдовар шуд: Дар ин минтақа миллате мемонад, ки ҳазорон сол дар он зиндагӣ кардааст ва режими сионистӣ танҳо метавонад ба «набудани» худ фикр кунад.
Your Comment