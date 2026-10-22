Вохурии раиси Маҷлиси Шӯрои исломӣ бо Роҳбари инқилоб

Ба гузориши хабарии Абно, Муҳаммадбоқир Қолибоф, раиси Маҷлиси Шӯрои исломӣ, бо Ҳазрати Оятуллоҳ Сайид Муҷтабо Ҳусайнӣ Хоманаӣ, Роҳбари инқилоби исломӣ, вохӯрӣ ва гуфтугӯ кард.
Дар ин вохӯрӣ охирин таҳаввулоти ҷанги низомӣ, иқтисодӣ ва шинохтии душмани амрикоиву сионистӣ баррасӣ шуд ва бар тақвияти муаллифаҳои қудрати кишвар, нақши муассири вакилони Маҷлиси Шӯрои исломӣ дар ҳифз ва таҳкими инсиҷоми иҷтимоӣ ва ваҳдати миллӣ, идомаи ҳузури огоҳона ва боздорандаи миллати мабъус дар ҷамъомадҳои майдонӣ, таваҷҷуҳи ҳукумат ва маҷлис ба ҳамкорӣ ҷиҳати кушоиши гиреҳҳои мушкилоти иқтисодӣ ва маишии мардум ва пешбурди корҳои марбут ба шарикони стратегии кишвар таъкид шуд.
Раиси Маҷлиси Шӯрои исломӣ низ дар ин мулоқот гузоришҳое дар бораи фаъолияти вакилони миллат аз оғози ҷанги таҳмилии сеюм то ҳол ва барномаҳои ҷорӣ ва ояндаи маҷлис барои ҳалли масъалаҳо ва мушкилоти кишвар пешниҳод кард.
Your Comment