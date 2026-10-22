Ан-Нуҷабо бо супоридани силоҳи муқовимати Ироқ мухолиф аст

Ба гузориши хабарии Абно бо истинод ба Шафақ Нюз, Абдулқодир Карбалоӣ, муовини низомии ҷунбиши муқовимати исломии Ан-Нуҷабои Ироқ, дар айни радди гузоришҳо дар бораи тағйири мавқеъи ин ҷунбиш барои иштирок дар раванди сиёсӣ таъкид кард, ки масъалаҳое чун инҳисор, супоридан ва хилоъи силоҳи муқовимат дар адабиёт ва қомуси ин ҷунбиш ҷойгоҳе надоранд.
Ӯ таъкид кард: ин қарор ҳамчунон пойбарҷост ва дар он тағйире ба вуҷуд наомадааст. Ҷунбиши Ан-Нуҷабо қасд дорад дар канори мардуми Ироқ боқӣ бимонад, дар ранҷҳо ва нигарониҳои онҳо шарик бошад ва садои ҳақталобонаи мардумро бидуни тарс аз маломати дигарон инъикос кунад.
Муовини низомии ҷунбиши Ан-Нуҷабо ҳамчунин дар бораи силоҳи муқовимат тасреҳ кард, ки дар қомуси вожагон ва адабиёти ин ҷунбиш мафҳумҳое чун «инҳисори силоҳ», «супоридани силоҳ» ва «хилоъи силоҳ» ҷое надоранд.
Ӯ дар поён изҳори умедворӣ кард, ки Ироқ дар оянда ба кишвари рушдёфта, бархӯрдор аз ҳокимияти комил, орӣ аз фасод ва дорои амният ва зиндагии шарафмандона барои шаҳрвандон табдил шавад.
Your Comment