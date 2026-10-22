Таҳримҳои нави Амрико алайҳи Эрон

Ба гузориши хабарии Абно бо истинод ба АлҶазира, Вазорати хазинаи Амрико дар баёния эълон кард, ки таҳримҳои навро алайҳи Эрон ҷорӣ кардааст.
Дар баёнияи содиршуда аз ҷониби Вазорати хазинаи Амрико дар ин бора иддио шудааст, ки Идораи назорати дороиҳои хориҷӣ (OFAC)-и Вазорати хазинаи Иёлоти Муттаҳида 5 шахс, 4 муассиса ва 9 киштӣ-ро дар робита бо Эрон таҳрим кардааст.
Ба гузориши АлҶазира, Вазорати хазинаи Амрико иддио кард: таҳримҳо шахсон, як ширкати хидматрасонии ҳуқуқӣ дар Панама ва ширкатҳои киштигардии марбут ба Сингапур ва Амороти Муттаҳидаи Арабро ҳадаф мегиранд.
Your Comment