Иддиои Трамп: Мо аз ҳар вақт бештар ба созиш дар бораи Украина наздик шудаем

Ба гузориши хабарии Абно бо истинод ба шабакаи АлҶазира, Доналд Трамп, президенти Амрико, иддио кард, ки Вашингтон ҳоло бо Русия дар бораи Украина музокира мекунад ва ду тараф аз ҳар вақт бештар ба расидан ба созиш наздик шудаанд.
Президенти Амрико иддио кард, ки Вашингтон ҳоло кафолат медиҳад, ки Эрон силоҳи ядроӣ надошта бошад ва афзуд, ки ин иқдомот бояд солҳо пеш анҷом дода мешуданд.
Трамп ҳамчунин иддио кард, ки Амрико метавонад дар шароити кунунӣ ақибнишинӣ кунад, аммо Вашингтон мехоҳад аз идомаи натиҷаҳое, ки ба даст овардааст, барои муддати тӯлонӣ итминон ҳосил кунад.
Ӯ дар идомаи иддиоҳои худ барои асоснок кардани сиёсатҳои хатояш нисбат ба Эрон ва дар натиҷаи он гарон шудани нархи сӯзишворӣ дар Амрико, иддио кард, ки хароҷоте, ки Вашингтон дар натиҷаи оқибатҳои ҷанг бо Эрон ба дӯш мегирад, ночиз аст.
Трамп ҳамчунин иддио кард: Амрико дар ҷараёни ду амалиёти бо номи «Чаккуши нимашаб» ва «Хашми ҳамасра» қобилияти Эронро дар ғанисозии ядроӣ нобуд кардааст.
Ӯ афзуд: ҷанги Русия ва Украина ва ҷанг бо Эрон дар ҳар сурат поён хоҳанд ёфт.
Your Comment