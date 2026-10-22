Макрон: Аз ҳамон оғоз гуфтем, ки ҷанги Эрон ҷанги мо нест; мо тарафдори сулҳ ҳастем

Ба гузориши хабарии Абно бо истинод ба вебгоҳи Елисей, Эммануэл Макрон, президенти Фаронса, имрӯз чоршанбе дар суханронии худ эълон кард: мехоҳам дар бораи сафари коре, ки ба наздикӣ ба ин минтақа (Осиёи Ғарбӣ) анҷом додам ва ҳоло дар ҳоли ба анҷом расонидани он ҳастем, суҳбат кунам. Возеҳ аст, ки минтақаи Халиҷи Форс дар моҳҳои ахир бар асари ҷанге, ки дар 28 феврал (бо таҷовузи ғайриқонунии Амрико алайҳи Теҳрон) оғоз шуд, ба ноустувории шадид дучор шудааст.
Президенти Фаронса идома дод: ин муноқиша боиси иқдомоти талофӣҷӯёна аз ҷониби Эрон, баста шудани Танги Ҳурмуз ва ноустувории тамоми минтақа шуд; вазъияте, ки ҳам амнияти ҳар як кишвар ва ҳатто иқтисоди моро таҳти таъсир қарор додааст. Оқибатҳои ин моҷаро, ки ба хубӣ аз онҳо огоҳем, моҳҳост, ки мустақиман ба шаҳрвандони мо таъсир мерасонад; зимни он ки бо наздик шудани поёни тобистон, вазъ бадтар шуд ва шароити амниятӣ ҳатто бӯҳрониитар гардид.
Эммануэл Макрон сипас афзуд: Фаронса аз ҳамон рӯзи аввал ҳамеша ҳамчун омили сулҳу субот амал кардааст. Мо аз ҳамон оғоз эълон кардем, ки ин ҷанг ҷанги мо нест, мо чунин қарор нагирифтаем ва сулҳу субот дар минтақа барои мо дар авлавият қарор дорад. Каналҳои музокироти гуногун миёни Эрон ва Иёлоти Муттаҳида ва ҳамчунин бо дигар кишварҳо вуҷуд доранд, ки ҳадафи онҳо беҳбуд ва ором кардани вазъият аст. Ин ҳадафи асосии дипломатия ба шумор меравад.
Your Comment