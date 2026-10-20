Ҷалолӣ: Таҳдиди нави Трамп иродаи Эронро намешиканад

Ба гузориши хабаргузории АБНА, Козем Ҷалолӣ шомгоҳи душанбе дар рӯйдоди тахассусии «Дин ва қудрат дар Эрон» дар Институти иттилооти илмии улуми иҷтимоии Академияи улуми Русия дар Маскав изҳор дошт: агар дунёро бе ҳадаф тасвир кунем, таърифи мафҳуми қудрат ба маънои баҳраманд шудани ҳокимон аз лаззатҳои дунёст, аммо дар таърифи мо аз ҷаҳони дорои мабдаъ ва маъод, мафҳуме ба номи қудрат вуҷуд надорад, балки мафҳуме ба номи масъулият матраҳ аст.
Ӯ бо изҳори таассуф аз он ки бисёре аз ҳокимон дар ҷаҳон фитрат ва арзишҳои ахлоқиро дар ҳукуматдории худ нодида мегиранд, афзуд: ҳазфи ахлоқ аз ҳокимият боиси ҷиноятҳое монанди мактаби Минаб мешавад, ки таҷовузгарон ба Эрон бар сари донишомӯзони ҳафт то дувоздаҳсола бомба андохтанд.
Ҷалолӣ идома дод: ҳазфи ахлоқ дар қудрат баъзе кишварҳоро ба ин натиҷа мерасонад, ки терроризмро қонунӣ бидонанд ё ин ки баъзе кишварҳо бигӯянд, ки мехоҳем тамаддуни кишвари дигарро нобуд кунем.
Ин дипломати эронӣ гуфт: ҳазфи ахлоқ аз қудрат ва сиёсат боиси он мешавад, ки бар сари бегуноҳон ва мазлумони Ғазза бомба резем ва беш аз 80 ҳазор инсонро бо ин роҳ ба қатл расонем.
Ӯ қайд кард: ин шароит дар ҷаҳони имрӯз гӯёи он аст, ки дунё ниёз ба бозгашт ба фитрат ва ахлоқ дорад; ин дин аст, ки моро ба ахлоқ даъват мекунад ва ин қудрат аст, ки бояд бо ахлоқ идора шавад.
Ҷалолӣ гуфт: ҷиноятҳои имрӯз дар дунё натиҷаи қудрат бе мундариҷаи ахлоқист ва аз ин рӯ, бояд ба ахлоқ ва адён иброҳимӣ ва суннатҳои илоҳӣ бозгардем.
Ӯ дар идома ба баррасии раванди «Дин ва қудрат дар Эрон» дар чор нуқтаи атифаи таърихӣ: пеш аз ислом, «Сафавия: нуқтаи атифаи бунёдгузори миллӣкунонии ташайюъ», пас аз Сафавия ва дар ниҳоят, пирӯзии инқилоби исломӣ ва «бозгашти дин ба матни қудрат ва нуқтаи атифаи тамаддунӣ» пардохт ва қайд кард: мурӯре бар таърих нишондиҳандаи он аст, ки ҳамеша дин барои мардуми Эрон мақулаи муҳим будааст.
Your Comment