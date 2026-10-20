Муассисаи идораи оброҳҳои Халиҷи Форс: бо беш аз 40 киштии қонуншикан бархӯрд шуд

Ба гузориши хабаргузории АБНА, Муассисаи идораи оброҳҳои Халиҷи Форс бо нашри паёме ба шарҳи вазъияти феҳристи номувофиқати киштиҳо пардохт ва тасреҳ кард: то кунун 122 киштӣ ба феҳристи номувофиқати идораи оброҳҳои Халиҷи Форс илова шудаанд.
Бар асоси Муассисаи идораи оброҳҳои Халиҷи Форс, бо беш аз 40 киштии қонуншикан бархӯрд сурат гирифтааст. Ҳамчунин 19 киштӣ дар ҳоли музокира барои пешгирӣ аз қарор гирифтан дар феҳрист ё ҳазф аз он ҳастанд.
Муассисаи идораи оброҳҳои Халиҷи Форс афзуд: 2 киштӣ пазируфтаанд, ки бо иҷрои таъҳҳудот аз феҳрист ҳазф шаванд. Ҳудуди 30 киштӣ пас аз дарёфти огоҳӣ, дар сурати адами посухгӯӣ ба феҳрист илова хоҳанд шуд.
Дар ин паём тасреҳ шудааст: идораи оброҳҳои Халиҷи Форс дар сурати пайгирии ихтиёрии қонуншиканӣ аз сӯи киштиҳо, барои ҳазф аз феҳрист тасоҳулҳое дар назар хоҳад гирифт.
Your Comment