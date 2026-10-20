  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Номаи Эрон ба Шӯрои амният дар пайи таҳдидҳои густохонаи Трамп ва режими Исроил

20 Октябр 2026 - 11:03
News ID: 1880456
Source: ABNA
Номаи Эрон ба Шӯрои амният дар пайи таҳдидҳои густохонаи Трамп ва режими Исроил

Сафир ва кордори Ҷумҳурии Исломии Эрон назди Созмони Милали Муттаҳид дар номае ба Дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид ва Шӯрои амният дар бораи «таҳдидҳои густохонаи» Доналд Трамп, раисҷумҳури Амрико, ва режими Исроил ҳушдор дод.

Ба гузориши хабаргузории АБНА, «Ғуломҳусейн Дарзӣ» сафир ва кордори Ҷумҳурии Исломии Эрон дар номае ба Антониу Гутерриш, Дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид, ва Раиси Шӯрои амният навиштааст: ин таҳдидҳои бемайлон, ки дар чаҳорчӯби ҷангҳои таҷовузкоронаи Амрико ва режими Исроил алайҳи Эрон, ки дар 13 июни 2025 ва 28 феврали 2026 оғоз шуд, инчунин ҳамлаҳои қасдона алайҳи ғайринизомиён ва зерсохтҳои ҳаётӣ-и Эрон, хатари ҷиддии вайронкунии бештари қонунҳои байналмилал бо оқибатҳои фалокатбори инсонӣ ва сулҳи байналмилал барои минтақа ва амният ба ҳамроҳ дорад.

Дипломати аршади Ҷумҳурии Исломии Эрон назди Созмони Милали Муттаҳид ҳушдор дод, ки масъулияти ин ҳамлаҳо бар уҳдаи Амрико ва режими Исроил ва ҳар касе дигарест, ки ба таври мустақим ё ғайримустақим аз амали таҷовузкорона ва терроризми давлатии онҳо ҳимоят мекунад.

Your Comment

You are replying to: .
captcha