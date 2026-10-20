Марказҳои зеҳни сунъӣ ва технологияҳои навини Амрико дар ҷанги навбатӣ ҳадафи Эрон аст

Ба гузориши хабаргузории АБНА, Алоуддин Буруҷердӣ, узви Комиссияи амнияти миллӣ ва сиёсати хориҷии Шӯрои исломии Маҷлис, дар гуфтугӯ бо барномаи интернетии «Мухтасат» бо ишора ба зарурати хуруҷи Эрон аз Паймони манъи густариши силоҳҳои ҳастаӣ (НПТ) изҳор кард: НПТ сохтаи Ҷумҳурии Исломӣ нест ва Эрони пеш аз инқилоб ҳам узви НПТ буд ва баъд аз инқилоб ҳам ба тасвиби Маҷлиси Шӯрои исломӣ расид. Узвияти мо ба ин маъност, ки мо ӯҳдадор ба надоштани бомбаи ҳастаӣ ҳастем.
Ӯ афзуд: бо таваҷҷуҳ ба ин ки хуруҷ аз НПТ ба маънои «адами ӯҳдадорӣ ба надоштани бомбаи ҳастаӣ аст», агар кишваре бихоҳад аз ин паймон хуруҷ кунад, ин тасмим қатъан тобеъоти сиёсии густурда ба дунбол хоҳад дошт. Вақте ӯҳдадории надоштани бомбаи атомро бардоред, ба маъност, ки ба фазаи сохтани силоҳи ҳастаӣ ворид хоҳед шуд. Хуруҷ аз НПТ, дастгоҳест, ки мо ҳатман бояд аз он дар адабиёти худ истифода кунем.
Намояндаи мардуми Ларестон, Хунҷ, Гурош, Эваз, Ҷӯйим дар ин бора афзуд: хуруҷ аз НПТ, кишварҳои дӯсти моро ҳам дар таъомул бо кишвари мо дучори маҳзарият хоҳад кард. Ин кишварҳо ҳоло ба ин далел қавӣ аз мо дифоъ мекунанд, ки Эрон ӯҳдадор ба пазируфтани қоидаҳои Ожонси байналмилалии энергияи атомӣ ва бинобар ин, зидди сохтани бомбаи ҳастаӣ аст; аммо вақте шумо ба фазои адами ӯҳдадорӣ ворид шавед, дигар онҳо (кишварҳои дӯсти Эрон) ҳам ҳарфе барои дифоъ нахоҳанд дошт.
Буруҷердӣ илова кард: бинобар ин тобеъоти ин моҷаро зиёд аст, аммо ин тасмим агар бихоҳад рӯзе иттихоз шавад, бо лавозимаш бояд иттихоз шавад ва табиатан ҷойгоҳи ташхиси ин масоил ҳам Шӯрои олии амнияти миллӣ аст.
Буруҷердӣ дар бахши дигари ин гуфтугӯ дар бораи ҷузъиёти посухи Амрико ба шартҳои ҳафтгонаи Эрон изҳор кард: то ҷое ки медонам шартҳои моро пазируфтаанд, мантеҳо шартҳои худашонро ҳам илова кардаанд. Ман иттилои дақиқ албатта надорам, аммо тасаввурам ин аст, ки шартҳои амрикоиҳо ҳатман перомуни мавзӯи ҳастаӣ ва таҳвил ё рақиқ кардани маводи ҳастаӣ бо ғанои 60 фоиз аст.
Намояндаи мардуми Ларестон, Хунҷ, Гурош, Эваз, Ҷӯйим афзуд: амрикоиҳо роҳе ҷуз пазируфтани шартҳои Эрон надоранд, чун ки инҳо манфиате барои худашон дар кишварҳои арабии соҳили Халиҷи Форс таъриф кардаанд ва мо ҳам ҳатман иҷоза нахоҳем дод, ки Амрико ҳузури собиқашро дар минтақа дошта бошад.
Буруҷердӣ бо ишора ба таҳдидҳои ахири Трамп барои ҳамлаи низомӣ ба Эрон изҳор кард: яке аз меҳварҳои муҳими манфиатҳои амрикоиҳо дар минтақаи мо, сармоягузорӣ дар технологияҳои навин ва зеҳни сунъӣ аст ва тамоми ин манфиатҳо ва марказҳо таҳти расадбии мо қарор доранд ва дар ҷанги эҳтимолии навбатӣ, ҳатман ин марказҳоро хоҳем зад; он вақт амрикоиҳо мефаҳманд, ки бохта кист, бурд кист.
Your Comment