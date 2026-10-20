Ошкорсозии кумакҳои Исроил ба Арабистони Саудӣ дар ҷанг алайҳи Яман

Ба гузориши хабаргузории АБНА, Исроил Ҳайом гузориш дод, ки ҳашт рӯз пеш аз интихобот дар режими сионистӣ вазири ҷанги Амрико бо Бенёмин Нетанёҳу нахуствазири ин режим ба таври махфӣ дар арзҳои ишғолӣ мулоқот мекунад.
Дар ин гузориш омадааст: дар паси парда муносибатҳои амниятӣ миёни Тел-Авив, Арабистони Саудӣ ва кишварҳои арабии ҳавзаи Халиҷи Форс тақвият меёбад. Исроил аз Арабистони Саудӣ дар ҷанг бо яманиҳо ҳимояти иттилоотӣ ба амал меорад.
Исроил Ҳайом илова кард: кумакҳои Тел-Авив ба Арабистони Саудӣ хеле бештар аз кумакҳои пешниҳодшуда аз ҷониби ҳар тарафи хориҷӣ ба ҷуз Амрикост.
Пештар рӯзномаи ибронӣ-забони Ҳааретс гузориш дода буд, ки режими сионистӣ тавассути Амрико мехоҳад Арабистони Саудӣ-ро барои ширкат дар ҷанг алайҳи Яман розӣ кунад.
Дар ин гузориш иддио шуда буд, ки Муҳаммад бин Салмон валиаҳди Арабистони Саудӣ ба кумаки режими сионистӣ алайҳи Яман таваҷҷуҳе надорад, зеро ин масъала метавонад ба зарари ӯ дар афкори умумӣ-и Арабистони Саудӣ шавад.
Your Comment