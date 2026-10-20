Интиқоди Созмони Милали Муттаҳид аз таҷовузи режими сионистӣ дар ҷануби Лубнон

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Ал-Маядин, Стефан Дюжаррик сухангӯи Дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид иқрор шуд, ки артиши режими сионистӣ дар масири фаъолияти нерӯҳои ҳифзи сулҳи ин созмон дар ҷануби Лубнон монеъатарошӣ карда ва таҷовузи худро дар заминаҳои мухталиф идома медиҳад.
Ӯ илова кард: нерӯҳои ЮНИФИЛ аз рӯзи ҷумъа то рӯзи якшанбе ҳамлаҳои ҳавоии Исроил алайҳи бахшҳои шарқӣ ва ғарбӣ дар ҷануби Лубнонро баррасӣ карданд. Ҳамчунин ҳамлаҳои вазнини тӯпхона ва хабарӣ гузориш шудааст.
Дюжаррик гуфт: низомиёни исроилӣ амали бастани роҳи корвони пуштибонии нерӯҳои Созмони Милали Муттаҳид наздики минтақаи Ал-Байяза ва манъи ирсоли кумакҳои зарурӣ ба дигар нерӯҳоро анҷом доданд.
Ӯ баён кард: эҷоди монеъҳо дар масирҳои мухталиф боиси лағви гаштзаниҳои нерӯҳои ЮНИФИЛ шудааст. Ин нерӯҳо бояд битавонанд вазифаи худро дар ҷануби Лубнон дар амнияти комил иҷро кунанд.
Your Comment