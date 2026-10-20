Сионистҳо ба сиёсатҳои ҷангии кобинаи Нетанёҳу эътимод надоранд

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Маарив, натоиҷи тозатарин назарсанҷии анҷомшуда дар арзҳои ишғолӣ, ки рӯзи гузашта нашр шуд, нишон медиҳад, ки аксари сионистҳо ба кобинаи Нетанёҳу эътимод надоранд, ба тавре ки наздики нисфи иштирокчиёни ин назарсанҷӣ гуфтанд, ки агар кобинаи Нетанёҳу пеш аз интихоботи порлумонӣ тасмим ба ҷангafрӯзӣ бигирад, дар ростои ангезаҳои сиёсӣ даст ба амал мезанад.
Бар асоси ин гузориш, танҳо 33 фоизи онҳо гуфтанд, ки ба кобинаи Нетанёҳу эътимод доранд ва 20 фоиз низ таъкид карданд, ки ин масъала ба шароит вобаста аст.
Ҳамчунин натоиҷи ин назарсанҷӣ нишон дод, ки ҳизби Йеш Атид ба саркардагии Гади Айзенкот рақиби Нетанёҳу 20 курсӣ-ро аз они худ мекунад. Ин дар ҳолест, ки ҳизби Ликуд ба саркардагии Нетанёҳу дар радаи дуюм қарор дошта ва 18 курсӣ-ро ба даст хоҳад овард.
Your Comment