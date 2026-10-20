Рубио: Эрон дастгоҳи фишори худро бар Тангаи Ҳурмуз аз даст додааст!

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз хабаргузории Алҷазира, Марко Рубио, вазири хориҷаи Амрико имрӯз душанбе орзуҳои орзумандонаи худ алайҳи Эронро дар суханони таблиғотӣ, он ҳам дар остонаи интихоботи миёнидавраи Конгресси ин кишвар, чунин иддио кард: Эрон дастгоҳи фишори худро бар Тангаи Ҳурмуз, ки рӯзона тақрибан 14 миллион барел нафт аз он мегузарад, аз даст додааст!
Вазири хориҷаи Амрико бидуни ишора ба моҳияти сулҳомези барномаи ҳастаии Теҳрон иддио кард: Раисҷумҳур Трамп ба Эрон иҷоза надод, ки ба силоҳи ҳастаӣ даст ёбад ва онро дар паси пардае аз ҳазорон мушак ва паҳпод пинҳон кунад!
Your Comment