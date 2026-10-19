Тоиб: Амрикоиҳо шикастро дар ҷанги низомӣ пазируфтанд

Ба гузориши хабаргузории Абно, Ҳуҷҷатулислом Тоиб дар нишасти табйинии фаъолон ва сухангӯёни ҷамъомадҳои шабонаи мардумӣ, бо ишора ба арзёбии Амрико ва режими сионистӣ аз тавони муқовимати Эрон изҳор кард: душман тасаввур мекард, ки муқовимати миллати Эрон коҳиш ёфтааст ва метавонад бо як ҷанги серава ё ҳадди аксар шашҳафтаина кишварро ба таслим водор кунад; аммо ин арзёбиҳо иштибоҳ аз об даромаданд.
Вай афзуд: тарафи муқобил пешбинӣ карда буд, ки бо гузашти шаш ҳафта, захираҳои муҳиммот ва мушакҳои Эрон коҳиш меёбад, фишорҳои иқтисодӣ шадид мешавад ва ноамнии дохилӣ шакл мегирад, то Эрон дар марҳилаи навбатӣ аз мавқеи заъф ба гуфтугӯ ворид шавад ва ба хостаҳои душман таслим шавад; бо вуҷуди ин, миллати Эрон ва нерӯҳои мусаллаҳ дар баробари фишорҳо истодагарӣ карданд ва амрикоиҳо ба иштибоҳи ҳисоби худ пай бурданд.
Роҳбари Созмони басиҷи мустазъафин бо баённ ин ки стратегияи Амрико ва режими сионистӣ аз ҷанги мустақим ба сӯи абзорҳои ғайримустақим тағйир ёфтааст, гуфт: душманон пас аз нокомӣ дар таҳаққуқи ҳадафҳои худ, ба истифода аз нерӯҳои ниёбатӣ, паймонҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ, фишорҳои иқтисодӣ ва эҷоди ноамнӣ рӯй оварданд, то бори дигар Ҷумҳурии Исломии Эронро таҳти фишор қарор диҳанд.
Вай идома дод: рақобати имрӯз, рақобати тобоварӣ байни Эрон, Амрико, режими сионистӣ ва дигар кишварҳост. Душманон бо таҳрим ва фишори иқтисодӣ ба дунболи тазъифи тавони кишвар буданд, аммо гулӯгоҳи Ҳурмуз дар ин муодилаҳо ба омили муассир дар танзими тавозуни қувва ва таъсиррасонӣ ба тобоварии иқтисодӣ табдил ёфтааст.
Вай бо ишора ба эҳтимоли вуқӯи дубораи даргирӣ изҳор кард: яке аз омилҳое, ки ҳисобҳои Амрикоро мураккаб кардааст, пешбинӣнашаванда будани шеваи посухи Эрон аст; зеро тарафи муқобил намедонад посухи эҳтимолии Эрон дар кадом нуқта, бо кадом абзор ва дар кадом вақт анҷом хоҳад ёфт.
Your Comment