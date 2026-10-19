Арақчӣ: Ноамнӣ дар гулӯгоҳи Ҳурмуз натиҷаи таҷовузи низомии амрикоӣ-сионистӣ аст

Ба гузориши хабаргузории Абно, Сайид Аббос Арақчӣ, вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Исломии Эрон, ки барои иштирок дар панҷоҳу дувумин иҷлоси Шӯрои вазирони корҳои хориҷии Созмони Ҳамкорӣ исломӣ ба Бағдод сафар кардааст, имрӯз субҳ, рӯзи якшанбе бо Фуод Ҳусейн, вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Ироқ мулоқот ва гуфтугӯ кард.
Вазири корҳои хориҷии кишвари мо, ҳамзамон бо қадрдонӣ аз мизбонат ва баргузории хеле хуби иҷлос, изҳори умедворӣ кард, ки давраи раёсати Ироқ бар Шӯрои вазирони Созмони Ҳамкорӣ исломӣ бо муваффақият ва ташаббусҳои арзишманд барои тақвияти ҷойгоҳи ин созмон ҳамроҳ хоҳад буд.
Вазири корҳои хориҷии кишвари мо бо ишора ба зарурати таваҷҷуҳи кишварҳои исломӣ ба масъалаҳои ҷаҳони ислом, хусусан масъалаи Фаластин ва идомаи тавсеаталабӣ ва ҷангafрӯзии режими сионистӣ дар минтақа, бар аҳамияти тақвияти «гуфтугӯ ва ҳамбастагӣ» байни миллатҳои мусалмон барои рафъи ихтилофот ва арتقои инсиҷом ва ваҳдати исломӣ дар рӯёрӯӣ бо таҳдидҳо таъкид кард.
Дар ин мулоқот дар бораи муносибатҳо ва ҳамкориҳои дуҷонибаи Эрону Ироқ дар соҳаҳои гуногун, хусусан соҳаҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва амниятӣ табодули назар шуд.
Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Исломии Эрон инчунин ҳамтои ироқиро аз равандҳои ҷории дипломатии марбут ба сулҳ ва амнияти минтақа огоҳ кард ва қайд намуд, ки Ҷумҳурии Исломии Эрон, тавре ки дар дифоъ аз манфиатҳо ва амнияти миллии худ қатъӣ ва ҷиддӣ аст, дар истифода аз дипломатия барои пешгирӣ аз шадидшавии ташаннуҷ ва ҳалли масъалаҳо низ устувор қадам аст.
Вазири корҳои хориҷӣ тасреҳ кард: ноамнии мавҷуда дар гулӯгоҳи Ҳурмуз ва паёмадҳои иқтисодии он барои кишварҳои минтақа ва ҷаҳон натиҷаи мустақими таҷовузи низомии амрикоӣ-сионистӣ алайҳи Эрон аст. Бо вуҷуди ин, Ҷумҳурии Исломии Эрон эълом кардааст, ки дар сурати қатъ шудани иқдомоти таҷовузкорона ва мудохилаҷӯёнаи Амрико, ки дар доираи тарҳи ҳафтмарҳилаи Эрон пешниҳод шудааст, амният боз ба гулӯгоҳи Ҳурмуз бармегардад.
Вазирони корҳои хориҷии Эрон ва Ироқ дар бораи таҳаввулоти нимҷазираи Арабистон ва роҳҳои кӯмак ба анҷоми низоъҳо низ табодули назар карданд. Вазири корҳои хориҷии кишвари мо бо ишора ба зарурати дарс гирифтан аз таҳаввулоти даҳсолаи ахир ёдовар шуд, ки масъалаи Яманро бо истифода аз зӯр ва муҳосира ҳал кардан мумкин нест, балки бояд дар чаҳорчӯби Маншури Созмони Милали Муттаҳид ва бо эҳтиром ба ҳокимияти миллӣ ва тамомияти арзии Яман ва риояи ҳуқуқи инсонии мардуми Яман ба он пардохт шавад ва Ҷумҳурии Исломии Эрон омодаи ҳар гуна мусоидат барои фароҳам овардани имкони гуфтугӯ байни тарафҳо дар ин хусус мебошад.
Вазири корҳои хориҷии кишвари мо инчунин бо ишора ба аҳамияти ҳифзи эҳтироми мақомоти муқаддаси исломӣ аз ҷониби ҳама, қайд кард, ки бо таваҷҷуҳ ба радди қатъии иддаои ҳамла ба Маккаи Мукаррама ва Мадинаи Мунаввара аз ҷониби артиши Яман, такрори ин иддаои нодуруст ба манфиати уммати исломӣ нест ва набояд ин иддао асоси тафреқа ва иншиқоқ дар Созмони Ҳамкорӣ исломӣ шавад.
Your Comment