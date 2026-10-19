  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Қолибоф: Бо касоне, ки дар куштори кӯдакони мо шариканд, бархурд мекунем

19 Октябр 2026 - 10:46
News ID: 1880006
Source: ABNA
Қолибоф: Бо касоне, ки дар куштори кӯдакони мо шариканд, бархурд мекунем

Раиси Маҷлиси Шӯрои исломӣ бо нашри посте дар ҳашдор ба ҳукуматҳои минтақа навишт: дар сурати ҷудо кардани имконот ба ширкатҳои зеҳни сунъӣ, ки дар куштори кӯдакони мо шариканд, бо вокуниши мо рӯбарӯ хоҳед шуд.

Ба гузориши хабаргузории Абно, Муҳаммадбоқир Қолибоф, раиси Маҷлиси Шӯрои исломӣ бо нашри посте дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: Ниҳоди идораи додаҳои Халиҷи Форс дар роҳ аст.

Вай идома дод, бо муроҷиат ба ҳукуматҳо, сандуқҳои сармоягузорӣ ва ширкатҳои минтақа: тавсия медиҳем, ки ҳеҷ манбаеро ба ширкатҳои зеҳни сунъӣ ё додае, ки ба таҷовузи низомӣ кӯмак мекунанд ё дар куштори кӯдакон даст доранд, дар ихтиёр нагузоред. На маблағгузорӣ, на саҳмҳо, на замин, на энергия. Ҳар касе ба онҳо кӯмак расонад, бо иқдоми қаҳрии мо рӯбарӯ хоҳад шуд.

Your Comment

You are replying to: .
captcha