Қолибоф: Бо касоне, ки дар куштори кӯдакони мо шариканд, бархурд мекунем

Ба гузориши хабаргузории Абно, Муҳаммадбоқир Қолибоф, раиси Маҷлиси Шӯрои исломӣ бо нашри посте дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: Ниҳоди идораи додаҳои Халиҷи Форс дар роҳ аст.
Вай идома дод, бо муроҷиат ба ҳукуматҳо, сандуқҳои сармоягузорӣ ва ширкатҳои минтақа: тавсия медиҳем, ки ҳеҷ манбаеро ба ширкатҳои зеҳни сунъӣ ё додае, ки ба таҷовузи низомӣ кӯмак мекунанд ё дар куштори кӯдакон даст доранд, дар ихтиёр нагузоред. На маблағгузорӣ, на саҳмҳо, на замин, на энергия. Ҳар касе ба онҳо кӯмак расонад, бо иқдоми қаҳрии мо рӯбарӯ хоҳад шуд.
Your Comment