Халалрасонӣ аз ҷониби Арабистони Саудӣ дар роҳи талошҳои Яман барои коҳиши ташаннуҷ

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ал-Маёдин, Муҳаммад Абдуссалом, сухангӯи ҳаракати Ансоруллоҳ ва раиси ҳайати музокиракунандаи Яман таъкид кард, ки тарафи саудӣ аз ӯҳдадориҳои худ дар созишҳои қаблӣ шона холӣ мекунад. Ҳамлаи Риёз ба фурудгоҳи Санъо дар июли 2026 оташбаси барқароршударо хотима дод ва Арабистони Саудӣ ба ҳеҷ яке аз ҳашдорҳои қаблӣ таваҷҷуҳ накард.
Вай афзуд: Санъо пеш аз шадидшавии таҷовузи Арабистони Саудӣ бо Риёз ба сурати мустақим ва ғайримустақим дар тамос буд, то ин кишварро ба ӯҳдадориҳои пеш аз соли 2023-и худ баргардонад ва пешниҳодҳои гуногун ба тарафи саудӣ пешниҳод шуд, аммо Арабистони Саудӣ ҳатто як қадам барнадошт.
Абдуссалом тасреҳ кард: Арабистони Саудӣ дар ин хаёл аст, ки таҳаввулоти минтақа ва иштироки Яман дар набарди «Тӯфони Ал-Ақсо» боиси он шудааст, ки дигар зарурате ба иҷрои ӯҳдадориҳояш нест. Бародарони мо дар Умон як қатор пешниҳодҳои марбут ба оташбасро пешниҳод карданд ва Санъо низ бо онҳо ҳамроҳӣ кард. Ин пешниҳодҳо оташбаси 5-рӯзаро барои анҷоми музокирот дар фазои ором дар бар мегирифтанд, аммо посухи Арабистони Саудӣ ҳамоҳанг бо хостаҳои башардӯстонаи Яман набуд.
Your Comment