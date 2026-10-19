Масъули пешини исроилӣ: Нетаняҳу ба дунболи инҳирофи афкори умум аст

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ал-Ҷазира, Гадӣ Айзенкот, раиси пешини ситоди кулли артиши режими сионистӣ таъкид кард, ки санади амниятии рӯнамоишуда аз ҷониби Нетаняҳу чизе ҷуз саҳифаҳои холӣ ва пур аз шиор нест ва нишондиҳандаи халъи роҳбурдӣ аст, ки аз ҷониби Нетаняҳу эҷод шудааст.
Вай гуфт: Нетаняҳу дар таҳаққуқи ҳадафҳои ҷанг, яъне нест кардани тавони низомӣ ва ҳокимиятии Ҳамос ва Ҷиҳод, боздорӣ дар баробари Ҳизбуллоҳ ва ҳифзи устувории каронаи Ғарбӣ ва иттиҳоди дохилӣ шикаст хӯрдааст. Нашри ин санад, он ҳам чанд рӯз монда ба интихобот, талош барои инҳирофи афкори умум аз шикастҳои кобинаи Нетаняҳу аст.
Айзенкот афзуд: ин равиши Нетаняҳу аст; бозӣ бо дигарон, эҷоди тарс ва инҳирофи афкори умум бо дурӯғҳои пайдарпай ва нажодпарастӣ. Ҳамос ҳанӯз нерӯҳои мусаллаҳи худро дар навори Ғазза дорад, Ҳизбуллоҳ тавони худро бозсозӣ мекунад ва Нетаняҳу намегузорад, ки кумитаи таҳқиқотӣ дар хусуси шикастҳои 7 октябр ташкил шавад.
Your Comment