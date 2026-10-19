Яҳё Сарӣ: Арабистони Саудӣ дар тӯли 24 соати гузашта 110 бор ба Яман ҳамла кард

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ал-Масира, Яҳё Сарӣ, сухангӯи нерӯҳои мусаллаҳи Яман эълом кард: дар тӯли 24 соати гузашта, эътилофи ба сарварии Арабистони Саудӣ 110 ҳамлаи ҳавоӣ ва мушакӣ алайҳи пойтахт, Санъо, ва чанд устонҳои дигар анҷом додааст.
Сухангӯи нерӯҳои мусаллаҳи Яман баён кард: ҳамлаҳои эътилофи ба сарварии Арабистони Саудӣ инфрасохторҳои ғайринизомиро дар пойтахт (Санъо) ва инчунин дар устонҳои Ҳудайда, Таиз, Амрон, Ҳаҷҷа, Саъда, Ал-Ҷавф, Ад-Долиъ ва Маъриб ҳадаф қарор доданд. Ин ҳамлаҳо тавассути ҷангандаҳои «F-15» ва «Тайфун» ки аз пойгоҳҳои ҳавоии «Хамис Мушайт» ва «Тоиф» бархостода буданд, сурат гирифт; ҳамлаҳои мушакӣ низ аз минтақаи «Наҷрон» анҷом дода шуд.
Вай пештар дар ин бора таъкид карда буд: ҳамлаҳои эътилофи ба сарварии Арабистони Саудӣ боиси беш аз 30 талафот (шомили кушта ва захмӣ) шудааст, ки аксарияти онҳоро занон ва кӯдакон ташкил медиҳанд. Маҷмӯи ҳамлаҳои ҳавоӣ ва мушакӣ анҷомдодашуда тавассути эътилофи ба сарварии Риёз, аз оғози шадидшавии ташаннуҷҳои ахир алайҳи кишвари мо, ба 2652 маврид расидааст.
Your Comment