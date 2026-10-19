Баёнияи душманонаи Шӯрои ҳамкории Халиҷи Форс алайҳи Эрон ва Яман

Ба гузориши хабаргузории Абно, шӯрои вазирони Шӯрои ҳамкории Халиҷи Форс дар баёнияи хотимавии нишасти саду ҳаштуми худ дар Манама, ҳамлаҳои талофҷӯёнаи артиши Яман ба мавқеъҳои Арабистони Саудӣ ро маҳкум карданд.
Дар ин баёния, Шӯрои ҳамкории Халиҷи Форс иддао кард, ки ҳамлаҳои мазкур фурудгоҳҳои ғайринизомӣ ва таъсисоти ҳаётӣ и Арабистони Саудӣ ро ҳадаф қарор дода ва ба талафоти ғайринизомӣ оварда расонидааст.
Ин шӯро инчунин бо эълони дастгирӣ аз Риёз, бар он чи ҳаққи дифоъ аз худ хонд, таъкид кард.
Шӯрои ҳамкории Халиҷи Форс дар идома, хостори иҷрои қатъномаҳои Шӯрои амният дар бораи Яман, шадидшавии маҳдудиятҳои мусаллаҳона алайҳи Ансоруллоҳ ва таваққуфи дастгириҳое шуд, ки ба иддаои ин шӯро, имкони дастрасии ин гурӯҳ ба мушак ва тайёраҳои бесарнишинро фароҳам меорад.
Инчунин дар ин баёния, дархости қарор гирифтани Ансоруллоҳ дар феҳристи гурӯҳҳои террористӣ матраҳ шудааст.
Дар бахши дигари ин баёния, даъвоҳо алайҳи Ҷумҳурии Исломии Эрон матраҳ шуда ва ҳамлаҳои мушакӣ ва тайёраҳои бесарнишини мансуб ба Эрон алайҳи кишварҳои узви Шӯрои ҳамкории Халиҷи Форс ва Урдун маҳкум шудааст.
Ин шӯро бидуни ишора ба ҳамлаҳои суратгирифта аз пойгоҳҳои Амрико дар минтақа ба Эрон, Теҳронро масъули ин ҳамлаҳо дониста ва хостори таваққуфи фаврӣи онҳо ва ҷуброни хисоротҳои иддаоӣ шудааст.
Вазирони корҳои хориҷии кишварҳои узви Шӯрои ҳамкории Халиҷи Форс инчунин хостори бозгашт ба масири гуфтугӯ ва дипломатия барои убур аз буҳрони кунунӣ миёни Амрико ва Эрон шуданд.
Your Comment