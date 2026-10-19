Пешниҳоди Ал-Азҳари Миср барои ташкили фаврии кумитаи миёнарав дар минтақа

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ал-Маёдин, Аҳмад ат-Тайиб, шайхул-Азҳари Миср рӯзи гузашта бо муроҷиат ба бародарон дар кишварҳои арабӣ ва исломӣ хостори таваҷҷуҳ ба рӯҳияи бародарӣ ва равобити динӣ ва хунӣ ва инчунин пеш гирифтани масири тадбир ва забони гуфтугӯ шуд.
Вай бар зарурати таваққуфи фаврии тамоми иқдомоти ҷангталабонае, ки ҷони бегуноҳонро ҳадаф қарор медиҳад, таъкид кард.
Ат-Тайиб тасреҳ кард, ки пешниҳод мекунад кумитаи миёнарав ба сурати фаврӣ бо ҳузури ҳукамои уммати исломӣ барои хотима додан ба ихтилофот миёни уммат ва тақвияти қудрат ва ҳокимияти кишварҳои арабӣ ташкил шавад.
Вай бар омодагии худ барои дастгирӣ аз ин кумита таъкид кард ва гуфт, ки мутмаин аст ҳамаи тарафҳо аз тадбири зарурӣ бархӯрдоранд ва метавонанд ихтилофотро канор гузошта ва ба даргириҳо дар минтақа хотима диҳанд.
Ин дархости Ал-Азҳар ҳамзамон бо таҳаррукоти Миср барои фиристодани нерӯ ба Арабистони Саудӣ бо ҳадафи муқобила бо амалиёти нерӯҳои мусаллаҳи Яман матраҳ мешавад.
Your Comment