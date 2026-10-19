Трамп: Чун метавон ба Нетаняҳу такя кард, аз ӯ ҳимоят мекунам

Ба гузориши хабаргузории Абно, Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико имрӯз, рӯзи якшанбе дар як гуфтугӯи кӯтоҳи телефонӣ бо вебгоҳи «Аксиос» дар хусуси ҳимояти худ аз Нетаняҳу дар интихоботи ояндаи Кнесет иддао кард: ман ҳамеша қасди анҷоми ин корро доштам; танҳо намехостам онро хеле барвақт анҷом диҳам.
Трамп афзуд, ки аз Нетаняҳу ҳимоят мекунад, зеро онҳо «муносибати хуб» бо якдигар доранд ва дар сурати интихоби дубораи Нетаняҳу, ин ҳамкории хуб «идома хоҳад ёфт».
Сипас Трамп иддао кард: муҳим аст, ки Исроил шахсеро дошта бошад, ки метавон ба ӯ такя кард.
Вай дар посух ба ин савол, ки оё метавонад бо мақоми дигаре дар Исроил кор кунад, гуфт: шояд тавонам, шояд на. Чаро бояд хавф кунам?
Ин дар ҳолест, ки раиси ҷумҳури Амрико пештар бо нашри паёме дар шабакаи иҷтимоии худ бо номи Трут Сошиал бо дастгирӣ аз як кӯдаккуши касбӣ эълом карда буд: ман ҳимояти комил ва беқайду шарти худро аз Нетаняҳу дар талоши пешрави ӯ барои интихоби дубора ба унвони нахуствазири (режими) Исроил эълом мекунам! Агар Исроил касеро ғайр аз Нетаняҳу интихоб кунад, раҳбари нодурустро интихоб кардааст!
Your Comment