Сӯфӣ: Агар Эрон ҳадаф қарор гирад, инфрасохтори минтақа дар амон нахоҳад буд

Алӣ Сӯфӣ, котиби генералии ҳизби «Ислоҳотгарони пешрав», дар мусоҳиба дар бораи ҳаракатҳои нави душмани амрикоию сионистӣ ва эҳтимоли ҳамла ба кишвари мо дар як ё ду ҳафтаи оянда изҳор дошт: «Ман эҳтимол намедонам, ки чунин чизе рӯй диҳад, зеро тарафи муқобил низ медонад, ки ин ҷанг минтақавӣ аст ва онро танҳо ба ҷуғрофиёи Эрон маҳдуд карда наметавонад».
Вай афзуд: «Ҳар гуна амали низомӣ метавонад минтақаро бо ошӯб рӯбарӯ кунад ва кишварҳои минтақа, бахусус кишварҳои соҳили Халиҷи Форс ва кишварҳои арабӣ, нишон додаанд, ки таҳаммули як ҷанги пурра барои онҳо душвор хоҳад буд; зеро оқибатҳои чунин ҷанг ҳатман ба кишварҳои онҳо низ мерасад».
Амрико бояд ҳаққи гарон бипардозад
Ин фаъоли сиёсӣ идома дод: «Агар инфрасохтори Эрон ҳадаф қарор гирад, инфрасохтори кишварҳои дигари минтақа низ дар амон нахоҳад буд. Аз тарафи дигар, Амрико низ бояд ҳаққи хеле гарон бипардозад ва натиҷаи чунин ҷанг барои тарафи муқобил ҳам қатъӣ ва ҳам возеҳ нест».
Вай бо ишора ба имконоти Эрон барои муқовимат ба ҷанги эҳтимолӣ гуфт: «Эрон нишон додааст, ки барои ҷанг имконот ва механизмҳои заруриро дар ихтиёр дорад; албатта, дар арзёбии дарозмуддат масъалаҳое чун ҳаҷми имконоти тарафайн ё шароити иқтисодии Эрон баррасӣ шуда метавонанд, аммо дар ҳар сурат, музокирот ҳанӯз идома дорад ва ба анҷом нарасидааст».
Котиби генералии ҳизби «Ислоҳотгарони пешрав» дар бораи баъзе суханони тези масъулони амрикоию сионистӣ қайд кард: «Ба назари ман, ин изҳорот бештар ҷанбаи лофзанӣ дорад, то ин ки воқеан ба амали амалиётӣ оварда расонад».
Your Comment